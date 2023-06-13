https://ria.ru/20230613/postavki-1877797977.html

В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном

В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 13.06.2023

В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:07

2023-06-13T14:07

2023-06-13T14:36

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

леонид ивлев

владимир путин

сергей лавров

магатэ

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Согласно данным одного из чиновников, серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном не наблюдается. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи подобных снарядов Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды."Снаряды с обедненным ураном - один из наиболее опасных видов вооружения. После разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и в воду. Загрязняется окружающая среда, заражаются птицы, животные, а потом и организм человека, прежде всего, детей. И это будет длиться десятилетия. Похоже, Зеленский намерен превратить Украину в радиоактивную пустыню с помощью США", - сказал Ивлев РИА Новости.

https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html

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россия, великобритания, леонид ивлев, владимир путин, сергей лавров, магатэ, госдума рф, украина