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В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 13.06.2023
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:07
2023-06-13T14:07
2023-06-13T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Согласно данным одного из чиновников, серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном не наблюдается. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи подобных снарядов Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды."Снаряды с обедненным ураном - один из наиболее опасных видов вооружения. После разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и в воду. Загрязняется окружающая среда, заражаются птицы, животные, а потом и организм человека, прежде всего, детей. И это будет длиться десятилетия. Похоже, Зеленский намерен превратить Украину в радиоактивную пустыню с помощью США", - сказал Ивлев РИА Новости.
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россия, великобритания, леонид ивлев, владимир путин, сергей лавров, магатэ, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Сергей Лавров, МАГАТЭ, Госдума РФ, Украина
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Депутат ГД Ивлев: поставки США снарядов с обедненным ураном превратят Украину в пустыню
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.
Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Согласно данным одного из чиновников, серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном не наблюдается. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи подобных снарядов Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.
"Снаряды с обедненным ураном - один из наиболее опасных видов вооружения. После разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и в воду. Загрязняется окружающая среда, заражаются птицы, животные, а потом и организм человека, прежде всего, детей. И это будет длиться десятилетия. Похоже, Зеленский намерен превратить Украину в радиоактивную пустыню с помощью США", - сказал Ивлев РИА Новости.
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