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В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 13.06.2023 (обновлено: 14:36 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/postavki-1877797977.html
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 13.06.2023
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:07
2023-06-13T14:36
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
леонид ивлев
владимир путин
сергей лавров
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Согласно данным одного из чиновников, серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном не наблюдается. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи подобных снарядов Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды."Снаряды с обедненным ураном - один из наиболее опасных видов вооружения. После разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и в воду. Загрязняется окружающая среда, заражаются птицы, животные, а потом и организм человека, прежде всего, детей. И это будет длиться десятилетия. Похоже, Зеленский намерен превратить Украину в радиоактивную пустыню с помощью США", - сказал Ивлев РИА Новости.
https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html
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россия, великобритания, леонид ивлев, владимир путин, сергей лавров, магатэ, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Сергей Лавров, МАГАТЭ, Госдума РФ, Украина
В ГД предостерегли США от поставок Украине снарядов с обедненным ураном

Депутат ГД Ивлев: поставки США снарядов с обедненным ураном превратят Украину в пустыню

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.
Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Согласно данным одного из чиновников, серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном не наблюдается. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи подобных снарядов Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.
"Снаряды с обедненным ураном - один из наиболее опасных видов вооружения. После разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и в воду. Загрязняется окружающая среда, заражаются птицы, животные, а потом и организм человека, прежде всего, детей. И это будет длиться десятилетия. Похоже, Зеленский намерен превратить Украину в радиоактивную пустыню с помощью США", - сказал Ивлев РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияЛеонид ИвлевВладимир ПутинСергей ЛавровМАГАТЭГосдума РФУкраина
 
 
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