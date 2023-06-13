https://ria.ru/20230613/polsha-1877840790.html

"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России

"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России - РИА Новости, 13.06.2023

"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России

Польша нарастила интенсивность военных учений, готовясь открыть второй фронт для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, считает автор Niezależny... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:46

2023-06-13T16:46

2023-06-13T16:49

в мире

польша

россия

белоруссия

александр лукашенко

нато

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша нарастила интенсивность военных учений, готовясь открыть второй фронт для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, считает автор Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.По словам автора, вместе с нарастающей военной пропагандой Польша проводит все больше маневров, подбираясь к Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко и ослабления важного союзника России в регионе."На прошлой неделе в Польше завершились учения "Анаконда-23", тесно сопряженные с американскими учениями "Дефендер-23" и шведскими маневрами "Аврора-23" в рамках инициативы по объединению учений вдоль восточного фланга НАТО под названием Exercise Trifecta. Сценарий маневров включает в себя всю архитектуру Вооруженных Сил Польши – в них задействованы не только все рода войск, но и ключевые элементы невоенной инфраструктуры польских регионов: Северной, Центральной и особенно Восточной Польши", — пояснила Крамер.Журналистка подчеркнула, что польские власти взялись и за подготовку гражданского населения, начав программу "Тренируйся с армией"."К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США", — заключила Крамер.Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера, в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html

https://ria.ru/20230611/zelenskiy-1877575461.html

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россия

белоруссия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато