"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России
NDP: власти Польши проводят учения с США, чтобы открыть второй фронт против России
© Фото : Wojsko PolskieВоенные учения в Польше
© Фото : Wojsko Polskie
Военные учения в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша нарастила интенсивность военных учений, готовясь открыть второй фронт для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, считает автор Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
По словам автора, вместе с нарастающей военной пропагандой Польша проводит все больше маневров, подбираясь к Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко и ослабления важного союзника России в регионе.
"На прошлой неделе в Польше завершились учения "Анаконда-23", тесно сопряженные с американскими учениями "Дефендер-23" и шведскими маневрами "Аврора-23" в рамках инициативы по объединению учений вдоль восточного фланга НАТО под названием Exercise Trifecta. Сценарий маневров включает в себя всю архитектуру Вооруженных Сил Польши – в них задействованы не только все рода войск, но и ключевые элементы невоенной инфраструктуры польских регионов: Северной, Центральной и особенно Восточной Польши", — пояснила Крамер.
Журналистка подчеркнула, что польские власти взялись и за подготовку гражданского населения, начав программу "Тренируйся с армией".
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"К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США", — заключила Крамер.
Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера, в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.
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