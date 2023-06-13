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"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России - РИА Новости, 13.06.2023
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16:46 13.06.2023 (обновлено: 16:49 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/polsha-1877840790.html
"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России
"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России - РИА Новости, 13.06.2023
"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России
Польша нарастила интенсивность военных учений, готовясь открыть второй фронт для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, считает автор Niezależny... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:46
2023-06-13T16:49
в мире
польша
россия
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша нарастила интенсивность военных учений, готовясь открыть второй фронт для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, считает автор Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.По словам автора, вместе с нарастающей военной пропагандой Польша проводит все больше маневров, подбираясь к Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко и ослабления важного союзника России в регионе."На прошлой неделе в Польше завершились учения "Анаконда-23", тесно сопряженные с американскими учениями "Дефендер-23" и шведскими маневрами "Аврора-23" в рамках инициативы по объединению учений вдоль восточного фланга НАТО под названием Exercise Trifecta. Сценарий маневров включает в себя всю архитектуру Вооруженных Сил Польши – в них задействованы не только все рода войск, но и ключевые элементы невоенной инфраструктуры польских регионов: Северной, Центральной и особенно Восточной Польши", — пояснила Крамер.Журналистка подчеркнула, что польские власти взялись и за подготовку гражданского населения, начав программу "Тренируйся с армией"."К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США", — заключила Крамер.Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера, в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html
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в мире, польша, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО
"Рискуют миллионами жизней": в Польше раскрыли ужасный план против России

NDP: власти Польши проводят учения с США, чтобы открыть второй фронт против России

© Фото : Wojsko PolskieВоенные учения в Польше
Военные учения в Польше - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Wojsko Polskie
Военные учения в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша нарастила интенсивность военных учений, готовясь открыть второй фронт для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, считает автор Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
По словам автора, вместе с нарастающей военной пропагандой Польша проводит все больше маневров, подбираясь к Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко и ослабления важного союзника России в регионе.
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
В Польше признали нездоровую зависимость от США
Вчера, 13:05
"На прошлой неделе в Польше завершились учения "Анаконда-23", тесно сопряженные с американскими учениями "Дефендер-23" и шведскими маневрами "Аврора-23" в рамках инициативы по объединению учений вдоль восточного фланга НАТО под названием Exercise Trifecta. Сценарий маневров включает в себя всю архитектуру Вооруженных Сил Польши – в них задействованы не только все рода войск, но и ключевые элементы невоенной инфраструктуры польских регионов: Северной, Центральной и особенно Восточной Польши", — пояснила Крамер.
Журналистка подчеркнула, что польские власти взялись и за подготовку гражданского населения, начав программу "Тренируйся с армией".
«
"К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США", — заключила Крамер.
Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера, в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Зеленский обсудил с президентом Польши предстоящий саммит НАТО
11 июня, 23:43
 
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