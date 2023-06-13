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Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 13.06.2023
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11:46 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/podzhog-1877756640.html
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 13.06.2023
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:46
2023-06-13T11:46
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД. Возгорание релейного шкафа произошло около 22.38 мск в понедельник на перегоне Пискаревка – Ржевка. "По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога… В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут", - говорится в ответе ОЖД на запрос агентства. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала еще о нескольких попытках поджога релейных шкафов на перегонах.
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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Три электрички задержались из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской ЖД

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Здание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Здание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД.
Возгорание релейного шкафа произошло около 22.38 мск в понедельник на перегоне Пискаревка – Ржевка.
"По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога… В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут", - говорится в ответе ОЖД на запрос агентства.
Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала еще о нескольких попытках поджога релейных шкафов на перегонах.
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