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Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 13.06.2023
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:46
2023-06-13T11:46
2023-06-13T11:46
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД. Возгорание релейного шкафа произошло около 22.38 мск в понедельник на перегоне Пискаревка – Ржевка. "По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога… В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут", - говорится в ответе ОЖД на запрос агентства. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала еще о нескольких попытках поджога релейных шкафов на перегонах.
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три электрички задержались из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской ЖД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД.
Возгорание релейного шкафа произошло около 22.38 мск в понедельник на перегоне Пискаревка – Ржевка.
"По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога… В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут", - говорится в ответе ОЖД на запрос агентства.
Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала еще о нескольких попытках поджога релейных шкафов на перегонах.
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