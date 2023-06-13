https://ria.ru/20230613/podzhog-1877756640.html

Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 13.06.2023

Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:46

2023-06-13T11:46

2023-06-13T11:46

происшествия

санкт-петербург

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в понедельник вечером из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-служба ОЖД. Возгорание релейного шкафа произошло около 22.38 мск в понедельник на перегоне Пискаревка – Ржевка. "По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога… В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут", - говорится в ответе ОЖД на запрос агентства. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала еще о нескольких попытках поджога релейных шкафов на перегонах.

https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога