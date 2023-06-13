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Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:13 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877799594.html
Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат
Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат - РИА Новости, 13.06.2023
Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат
Участники ПМЭФ, у которых будет выявлена повышенная температура, в случае необходимости будут направлены в обсерватор в пансионате "Заря", рассказал в интервью... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:13
2023-06-13T14:13
пмэф-2023
общество
санкт-петербург
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Участники ПМЭФ, у которых будет выявлена повышенная температура, в случае необходимости будут направлены в обсерватор в пансионате "Заря", рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума. "Лица с температурой 37,1° С и выше, выявленные в процессе термометрии, будут направлены в медицинский пункт. Врач после осмотра поставит предварительный диагноз и, при необходимости, примет решение о госпитализации", - рассказал Беглов. Он также отметил, что информация о таких случаях будет немедленно направляться в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Взрослого пациента с признаками инфекционного заболевания ждет Клиническая инфекционная больница имени Боткина, ребенка – Детская городская клиническая больница №5 имени Филатова. Для помощи неинфекционным пациентам с повышенной температурой отведены 11 городских и 4 федеральных стационара соответствующего профиля. "При положительном ПЦР-тесте у кого-то из участников форума также информируется Роспотребнадзор и решается вопрос по изоляции. Роль обсерватора, как и в прошлом году, мы отвели пансионату "Заря", - сказал Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html
https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2023, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат

Губернатор Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 примет пансионат "Заря"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023
Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Участники ПМЭФ, у которых будет выявлена повышенная температура, в случае необходимости будут направлены в обсерватор в пансионате "Заря", рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума.
"Лица с температурой 37,1° С и выше, выявленные в процессе термометрии, будут направлены в медицинский пункт. Врач после осмотра поставит предварительный диагноз и, при необходимости, примет решение о госпитализации", - рассказал Беглов.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили
Вчера, 13:39
Он также отметил, что информация о таких случаях будет немедленно направляться в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Взрослого пациента с признаками инфекционного заболевания ждет Клиническая инфекционная больница имени Боткина, ребенка – Детская городская клиническая больница №5 имени Филатова. Для помощи неинфекционным пациентам с повышенной температурой отведены 11 городских и 4 федеральных стационара соответствующего профиля.
"При положительном ПЦР-тесте у кого-то из участников форума также информируется Роспотребнадзор и решается вопрос по изоляции. Роль обсерватора, как и в прошлом году, мы отвели пансионату "Заря", - сказал Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023
Вчера, 13:09
 
ПМЭФ-2023ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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