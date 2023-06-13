https://ria.ru/20230613/pmef-1877799594.html

Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат

Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат - РИА Новости, 13.06.2023

Беглов: участников ПМЭФ с подозрением на COVID-19 отправят в пансионат

Участники ПМЭФ, у которых будет выявлена повышенная температура, в случае необходимости будут направлены в обсерватор в пансионате "Заря", рассказал в интервью... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:13

2023-06-13T14:13

2023-06-13T14:13

пмэф-2023

общество

санкт-петербург

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Участники ПМЭФ, у которых будет выявлена повышенная температура, в случае необходимости будут направлены в обсерватор в пансионате "Заря", рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума. "Лица с температурой 37,1° С и выше, выявленные в процессе термометрии, будут направлены в медицинский пункт. Врач после осмотра поставит предварительный диагноз и, при необходимости, примет решение о госпитализации", - рассказал Беглов. Он также отметил, что информация о таких случаях будет немедленно направляться в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Взрослого пациента с признаками инфекционного заболевания ждет Клиническая инфекционная больница имени Боткина, ребенка – Детская городская клиническая больница №5 имени Филатова. Для помощи неинфекционным пациентам с повышенной температурой отведены 11 городских и 4 федеральных стационара соответствующего профиля. "При положительном ПЦР-тесте у кого-то из участников форума также информируется Роспотребнадзор и решается вопрос по изоляции. Роль обсерватора, как и в прошлом году, мы отвели пансионату "Заря", - сказал Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html

https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)