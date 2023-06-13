https://ria.ru/20230613/pmef-1877799333.html
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:12
2023-06-13T14:12
2023-06-13T14:12
пмэф-2023
южная осетия
россия
санкт-петербург
алан гаглоев
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
экономика
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ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба главы республики. "Президент Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава югоосетинского государства также примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, проведет на полях форума встречи с политиками и бизнесменами", - говорится в сообщении. В состав делегации также вошли заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев, торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов. В рамках форума состоится подписание ряда соглашений с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/udmurtiya-1877788941.html
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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южная осетия, россия, санкт-петербург, алан гаглоев, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экономика
ПМЭФ-2023, Южная Осетия, Россия, Санкт-Петербург, Алан Гаглоев, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Экономика
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в ПМЭФ-2023