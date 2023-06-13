https://ria.ru/20230613/pmef-1877799333.html

Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ

Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:12

2023-06-13T14:12

2023-06-13T14:12

пмэф-2023

южная осетия

россия

санкт-петербург

алан гаглоев

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

экономика

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ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба главы республики. "Президент Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава югоосетинского государства также примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, проведет на полях форума встречи с политиками и бизнесменами", - говорится в сообщении. В состав делегации также вошли заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев, торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов. В рамках форума состоится подписание ряда соглашений с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/udmurtiya-1877788941.html

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html

южная осетия

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, россия, санкт-петербург, алан гаглоев, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экономика