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Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:12 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877799333.html
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:12
2023-06-13T14:12
пмэф-2023
южная осетия
россия
санкт-петербург
алан гаглоев
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
экономика
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ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба главы республики. "Президент Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава югоосетинского государства также примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, проведет на полях форума встречи с политиками и бизнесменами", - говорится в сообщении. В состав делегации также вошли заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев, торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов. В рамках форума состоится подписание ряда соглашений с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/udmurtiya-1877788941.html
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южная осетия, россия, санкт-петербург, алан гаглоев, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экономика
ПМЭФ-2023, Южная Осетия, Россия, Санкт-Петербург, Алан Гаглоев, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Экономика
Глава Южной Осетии примет участие в ПМЭФ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в ПМЭФ-2023

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 Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Алан Гаглоев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава югоосетинского государства также примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, проведет на полях форума встречи с политиками и бизнесменами", - говорится в сообщении.
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В состав делегации также вошли заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев, торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов.
В рамках форума состоится подписание ряда соглашений с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Южная ОсетияРоссияСанкт-ПетербургАлан ГаглоевФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Экономика
 
 
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