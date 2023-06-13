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Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:09 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023
Культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 50 событий, заявил в интервью РИА Новости губернатор города... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:09
2023-06-13T13:09
пмэф-2023
санкт-петербург
донбасс
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
михайловский театр
мариинский театр
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 50 событий, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума. "Культурная программа форума включает более, чем 50 событий. Ее основное мероприятие – прием для почетных гостей от имени губернатора. Он состоится в парадных дворах Государственной Академической капеллы 16 июня", - сказал он. Губернатор также рассказал, что 15 июня в Михайловском театре участников форума ждет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Мариинский театр подготовил очередную новинку. 18 июня – премьерный показ оперы Моцарта "Похищение из сераля". "Отмечу другие важные события. 14 июня в БДТ откроется выставка известного итальянского художника и режиссера документалиста Джорджо Бьянки. За последние годы он много раз бывал на Донбассе, собрал много важнейших фото- и видео-свидетельств", - рассказал Беглов. По его словам, ПМЭФ проходит в год 320-летия Санкт-Петербурга и Балтийского флота. "Этому событию посвящен традиционный фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятия запланированы и на воде, и на суше - на территории музейно-исторического парка "Остров фортов". Наиболее активные участники ПМЭФ смогут попробовать свои силы в спортивной программе, запланированы и культурные мероприятия", - сказал он. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html
https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html
санкт-петербург
донбасс
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санкт-петербург, донбасс, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), михайловский театр, мариинский театр, экономика
ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Донбасс, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Михайловский театр, Мариинский театр, Экономика
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023

Губернатор Петербурга Беглов: культурная программа ПМЭФ-2023 включает более 50 событий

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Подготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 50 событий, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума.
"Культурная программа форума включает более, чем 50 событий. Ее основное мероприятие – прием для почетных гостей от имени губернатора. Он состоится в парадных дворах Государственной Академической капеллы 16 июня", - сказал он.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов
Вчера, 11:22
Губернатор также рассказал, что 15 июня в Михайловском театре участников форума ждет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Мариинский театр подготовил очередную новинку. 18 июня – премьерный показ оперы Моцарта "Похищение из сераля".
"Отмечу другие важные события. 14 июня в БДТ откроется выставка известного итальянского художника и режиссера документалиста Джорджо Бьянки. За последние годы он много раз бывал на Донбассе, собрал много важнейших фото- и видео-свидетельств", - рассказал Беглов.
По его словам, ПМЭФ проходит в год 320-летия Санкт-Петербурга и Балтийского флота. "Этому событию посвящен традиционный фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятия запланированы и на воде, и на суше - на территории музейно-исторического парка "Остров фортов". Наиболее активные участники ПМЭФ смогут попробовать свои силы в спортивной программе, запланированы и культурные мероприятия", - сказал он.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Вчера, 11:28
 
ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургДонбассАлександр БегловФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Михайловский театрМариинский театрЭкономика
 
 
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