https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html

Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023

Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023

Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023

Культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 50 событий, заявил в интервью РИА Новости губернатор города... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:09

2023-06-13T13:09

2023-06-13T13:09

пмэф-2023

санкт-петербург

донбасс

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

михайловский театр

мариинский театр

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает более 50 событий, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума. "Культурная программа форума включает более, чем 50 событий. Ее основное мероприятие – прием для почетных гостей от имени губернатора. Он состоится в парадных дворах Государственной Академической капеллы 16 июня", - сказал он. Губернатор также рассказал, что 15 июня в Михайловском театре участников форума ждет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Мариинский театр подготовил очередную новинку. 18 июня – премьерный показ оперы Моцарта "Похищение из сераля". "Отмечу другие важные события. 14 июня в БДТ откроется выставка известного итальянского художника и режиссера документалиста Джорджо Бьянки. За последние годы он много раз бывал на Донбассе, собрал много важнейших фото- и видео-свидетельств", - рассказал Беглов. По его словам, ПМЭФ проходит в год 320-летия Санкт-Петербурга и Балтийского флота. "Этому событию посвящен традиционный фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятия запланированы и на воде, и на суше - на территории музейно-исторического парка "Остров фортов". Наиболее активные участники ПМЭФ смогут попробовать свои силы в спортивной программе, запланированы и культурные мероприятия", - сказал он. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html

https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html

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Дарья Буймова

санкт-петербург, донбасс, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), михайловский театр, мариинский театр, экономика