Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:28 13.06.2023 (обновлено: 11:31 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ
Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:28
2023-06-13T11:31
пмэф-2023
санкт-петербург
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
пулково (аэропорт)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877610329_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_06969e68738f9d722dda38962c5a73a7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Безопасность обеспечивается по плану, согласованному со всеми силовыми структурами. Все реалии последних месяцев в нем учтены. Администрацией Санкт-Петербурга создана оперативная группа для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. В нее вошли уполномоченные представители правоохранительных органов, спецслужб, МЧС России, исполнительных органов власти", - сказал Беглов. Он отметил, что произведен расчет необходимых сил и средств, созданы резервы, организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ. Ведется целенаправленная работа по защите информационных ресурсов. Отработан порядок взаимодействия различных структур. "Приняты дополнительные меры безопасности в местах проведения мероприятий форума, размещения его участников и маршрутов их передвижения", - подчеркнул губернатор. Беглов отметил, что органы ГУМЧС России по Санкт-Петербургу с 5 июня переведены на усиленный режим работы - до 9 утра 18 июня. Предусмотрено дежурство вертолетов. На основной площадке форума, в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале дежурят усиленные противопожарные наряды. Объекты, задействованные в проведении форума, проинспектированы, с их персоналом проведены противопожарные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации. Все круглосуточные дежурные службы ориентированы на незамедлительную передачу информации об экстренных случаях. Задействованы на полную мощность возможности комплекса "Безопасный город". "Запрещено с 16 мая по 31 июля использование беспилотных воздушных судов над всей территорией Санкт-Петербурга. Это решение регионального оперативного штаба", - добавил Беглов.Он отметил, что определенные исключения есть, но в целом "несанкционированные полеты стали невозможны и будут пресекаться без дополнительных разбирательств". Для этого у силовых структур имеются все необходимые полномочия и самые современные технические средства, подчеркнул губернатор.ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html
https://ria.ru/20230613/produktsiya-1877715174.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877610329_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_e04be7a455adaa4fa790591700f3572e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), пулково (аэропорт), экономика
ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Пулково (аэропорт), Экономика
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ

Губернатор Беглов: в Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023
Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Безопасность обеспечивается по плану, согласованному со всеми силовыми структурами. Все реалии последних месяцев в нем учтены. Администрацией Санкт-Петербурга создана оперативная группа для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. В нее вошли уполномоченные представители правоохранительных органов, спецслужб, МЧС России, исполнительных органов власти", - сказал Беглов.
Он отметил, что произведен расчет необходимых сил и средств, созданы резервы, организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ. Ведется целенаправленная работа по защите информационных ресурсов. Отработан порядок взаимодействия различных структур.
"Приняты дополнительные меры безопасности в местах проведения мероприятий форума, размещения его участников и маршрутов их передвижения", - подчеркнул губернатор.
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023
Вчера, 09:39
Беглов отметил, что органы ГУМЧС России по Санкт-Петербургу с 5 июня переведены на усиленный режим работы - до 9 утра 18 июня. Предусмотрено дежурство вертолетов.
На основной площадке форума, в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале дежурят усиленные противопожарные наряды. Объекты, задействованные в проведении форума, проинспектированы, с их персоналом проведены противопожарные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации.
Все круглосуточные дежурные службы ориентированы на незамедлительную передачу информации об экстренных случаях. Задействованы на полную мощность возможности комплекса "Безопасный город".
"Запрещено с 16 мая по 31 июля использование беспилотных воздушных судов над всей территорией Санкт-Петербурга. Это решение регионального оперативного штаба", - добавил Беглов.
Он отметил, что определенные исключения есть, но в целом "несанкционированные полеты стали невозможны и будут пресекаться без дополнительных разбирательств". Для этого у силовых структур имеются все необходимые полномочия и самые современные технические средства, подчеркнул губернатор.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства
Вчера, 07:52
 
ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургАлександр БегловФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Пулково (аэропорт)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала