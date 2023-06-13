https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ
Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:28
2023-06-13T11:28
2023-06-13T11:31
пмэф-2023
санкт-петербург
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
пулково (аэропорт)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Безопасность обеспечивается по плану, согласованному со всеми силовыми структурами. Все реалии последних месяцев в нем учтены. Администрацией Санкт-Петербурга создана оперативная группа для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. В нее вошли уполномоченные представители правоохранительных органов, спецслужб, МЧС России, исполнительных органов власти", - сказал Беглов. Он отметил, что произведен расчет необходимых сил и средств, созданы резервы, организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ. Ведется целенаправленная работа по защите информационных ресурсов. Отработан порядок взаимодействия различных структур. "Приняты дополнительные меры безопасности в местах проведения мероприятий форума, размещения его участников и маршрутов их передвижения", - подчеркнул губернатор. Беглов отметил, что органы ГУМЧС России по Санкт-Петербургу с 5 июня переведены на усиленный режим работы - до 9 утра 18 июня. Предусмотрено дежурство вертолетов. На основной площадке форума, в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале дежурят усиленные противопожарные наряды. Объекты, задействованные в проведении форума, проинспектированы, с их персоналом проведены противопожарные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации. Все круглосуточные дежурные службы ориентированы на незамедлительную передачу информации об экстренных случаях. Задействованы на полную мощность возможности комплекса "Безопасный город". "Запрещено с 16 мая по 31 июля использование беспилотных воздушных судов над всей территорией Санкт-Петербурга. Это решение регионального оперативного штаба", - добавил Беглов.Он отметил, что определенные исключения есть, но в целом "несанкционированные полеты стали невозможны и будут пресекаться без дополнительных разбирательств". Для этого у силовых структур имеются все необходимые полномочия и самые современные технические средства, подчеркнул губернатор.ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html
https://ria.ru/20230613/produktsiya-1877715174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), пулково (аэропорт), экономика
ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Пулково (аэропорт), Экономика
В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ
Губернатор Беглов: в Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Безопасность обеспечивается по плану, согласованному со всеми силовыми структурами. Все реалии последних месяцев в нем учтены. Администрацией Санкт-Петербурга создана оперативная группа для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. В нее вошли уполномоченные представители правоохранительных органов, спецслужб, МЧС России
, исполнительных органов власти", - сказал Беглов.
Он отметил, что произведен расчет необходимых сил и средств, созданы резервы, организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ. Ведется целенаправленная работа по защите информационных ресурсов. Отработан порядок взаимодействия различных структур.
"Приняты дополнительные меры безопасности в местах проведения мероприятий форума, размещения его участников и маршрутов их передвижения", - подчеркнул губернатор.
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023
Беглов отметил, что органы ГУМЧС России по Санкт-Петербургу с 5 июня переведены на усиленный режим работы - до 9 утра 18 июня. Предусмотрено дежурство вертолетов.
На основной площадке форума, в аэропорту "Пулково
" и на Московском вокзале дежурят усиленные противопожарные наряды. Объекты, задействованные в проведении форума, проинспектированы, с их персоналом проведены противопожарные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации.
Все круглосуточные дежурные службы ориентированы на незамедлительную передачу информации об экстренных случаях. Задействованы на полную мощность возможности комплекса "Безопасный город".
"Запрещено с 16 мая по 31 июля использование беспилотных воздушных судов над всей территорией Санкт-Петербурга. Это решение регионального оперативного штаба", - добавил Беглов.
Он отметил, что определенные исключения есть, но в целом "несанкционированные полеты стали невозможны и будут пресекаться без дополнительных разбирательств". Для этого у силовых структур имеются все необходимые полномочия и самые современные технические средства, подчеркнул губернатор.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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