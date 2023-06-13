https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html

В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ

В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

В Петербурге приняли дополнительные меры безопасности из-за ПМЭФ

Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:28

2023-06-13T11:28

2023-06-13T11:31

пмэф-2023

санкт-петербург

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

пулково (аэропорт)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности приняты в Петербурге в местах проведения мероприятий ПМЭФ, размещения участников и маршрутов передвижения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Безопасность обеспечивается по плану, согласованному со всеми силовыми структурами. Все реалии последних месяцев в нем учтены. Администрацией Санкт-Петербурга создана оперативная группа для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. В нее вошли уполномоченные представители правоохранительных органов, спецслужб, МЧС России, исполнительных органов власти", - сказал Беглов. Он отметил, что произведен расчет необходимых сил и средств, созданы резервы, организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ. Ведется целенаправленная работа по защите информационных ресурсов. Отработан порядок взаимодействия различных структур. "Приняты дополнительные меры безопасности в местах проведения мероприятий форума, размещения его участников и маршрутов их передвижения", - подчеркнул губернатор. Беглов отметил, что органы ГУМЧС России по Санкт-Петербургу с 5 июня переведены на усиленный режим работы - до 9 утра 18 июня. Предусмотрено дежурство вертолетов. На основной площадке форума, в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале дежурят усиленные противопожарные наряды. Объекты, задействованные в проведении форума, проинспектированы, с их персоналом проведены противопожарные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации. Все круглосуточные дежурные службы ориентированы на незамедлительную передачу информации об экстренных случаях. Задействованы на полную мощность возможности комплекса "Безопасный город". "Запрещено с 16 мая по 31 июля использование беспилотных воздушных судов над всей территорией Санкт-Петербурга. Это решение регионального оперативного штаба", - добавил Беглов.Он отметил, что определенные исключения есть, но в целом "несанкционированные полеты стали невозможны и будут пресекаться без дополнительных разбирательств". Для этого у силовых структур имеются все необходимые полномочия и самые современные технические средства, подчеркнул губернатор.ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html

https://ria.ru/20230613/produktsiya-1877715174.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), пулково (аэропорт), экономика