Рейтинг@Mail.ru
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:22 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов
Санкт-Петербург полностью готов к проведению Петербургского международного экономического форума, гости уже приезжают, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:22
2023-06-13T11:22
пмэф-2023
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
александр беглов
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877623213_0:155:3011:1849_1920x0_80_0_0_a6fb6656b95cacf2ffe401151752288f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к проведению Петербургского международного экономического форума, гости уже приезжают, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "В соответствии с поручением президента Санкт-Петербург, как принимающая сторона, свою часть подготовки выполнил полностью. Региональная межведомственная рабочая группа в соответствии с утвержденным нами планом реализовала все инфраструктурные и обеспечивающие мероприятия", - сказал Беглов. Он отметил, что все, что касается логистики, транспортной доступности, благоустройства территорий, мер эпидемиологической безопасности, подготовки городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке – все эти вопросы решены. Губернатор также отметил, что завершены ремонты Пулковского шоссе, Московского проспекта, других необходимых для ПМЭФ магистралей. Подготовлена вся транспортная инфраструктура и парковки для задействованных автомобилей. Оборудованы пункты санитарного и медицинского контроля в зонах прибытия, 48 пунктов забора биоматериала для ПЦР-тестов на COVID-19. "Гости ПМЭФ активно бронируют оставшиеся номера в гостиницах. Некоторые приехали в наш город заранее и уже заселились. Заканчиваются последние приготовления. Мы с нетерпением ждем начала форума", - отметил Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877743393.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877623213_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4a5fae546b636aef8fb98fd2f3428087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), александр беглов, санкт-петербург, экономика
ПМЭФ-2023, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Александр Беглов, Санкт-Петербург, Экономика
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов

Губернатор Беглов: Петербург полностью готов к ПМЭФ, гости уже приезжают

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Подготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к проведению Петербургского международного экономического форума, гости уже приезжают, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"В соответствии с поручением президента Санкт-Петербург, как принимающая сторона, свою часть подготовки выполнил полностью. Региональная межведомственная рабочая группа в соответствии с утвержденным нами планом реализовала все инфраструктурные и обеспечивающие мероприятия", - сказал Беглов.
Он отметил, что все, что касается логистики, транспортной доступности, благоустройства территорий, мер эпидемиологической безопасности, подготовки городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке – все эти вопросы решены.
Губернатор также отметил, что завершены ремонты Пулковского шоссе, Московского проспекта, других необходимых для ПМЭФ магистралей. Подготовлена вся транспортная инфраструктура и парковки для задействованных автомобилей. Оборудованы пункты санитарного и медицинского контроля в зонах прибытия, 48 пунктов забора биоматериала для ПЦР-тестов на COVID-19.
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ
Вчера, 10:57
"Гости ПМЭФ активно бронируют оставшиеся номера в гостиницах. Некоторые приехали в наш город заранее и уже заселились. Заканчиваются последние приготовления. Мы с нетерпением ждем начала форума", - отметил Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Александр БегловСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала