https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html

Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов

Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023

Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов

Санкт-Петербург полностью готов к проведению Петербургского международного экономического форума, гости уже приезжают, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:22

2023-06-13T11:22

2023-06-13T11:22

пмэф-2023

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

александр беглов

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к проведению Петербургского международного экономического форума, гости уже приезжают, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "В соответствии с поручением президента Санкт-Петербург, как принимающая сторона, свою часть подготовки выполнил полностью. Региональная межведомственная рабочая группа в соответствии с утвержденным нами планом реализовала все инфраструктурные и обеспечивающие мероприятия", - сказал Беглов. Он отметил, что все, что касается логистики, транспортной доступности, благоустройства территорий, мер эпидемиологической безопасности, подготовки городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке – все эти вопросы решены. Губернатор также отметил, что завершены ремонты Пулковского шоссе, Московского проспекта, других необходимых для ПМЭФ магистралей. Подготовлена вся транспортная инфраструктура и парковки для задействованных автомобилей. Оборудованы пункты санитарного и медицинского контроля в зонах прибытия, 48 пунктов забора биоматериала для ПЦР-тестов на COVID-19. "Гости ПМЭФ активно бронируют оставшиеся номера в гостиницах. Некоторые приехали в наш город заранее и уже заселились. Заканчиваются последние приготовления. Мы с нетерпением ждем начала форума", - отметил Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877743393.html

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Влада Копылова

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), александр беглов, санкт-петербург, экономика