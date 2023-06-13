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Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:05 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877745264.html
Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений
Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений - РИА Новости, 13.06.2023
Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений
Запорожская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме 35 соглашений и 5 документов о реализации инвестиционных проектов,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:05
2023-06-13T11:05
пмэф-2023
экономика
запорожская область
евгений балицкий
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Запорожская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме 35 соглашений и 5 документов о реализации инвестиционных проектов, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. "На полях Петербургского международного экономического форума планируется подписание 20 соглашений на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 15 соглашений с исполнительными органами власти и 5 документов о реализации инвестиционных проектов на территории Запорожской области", - написал Балицкий. По его словам, участие в форуме станет еще одной важной ступенью интеграции в международные, правовые и культурные процессы Российской Федерации и расширения поля для экономического развития Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России. "В дополнение будут подписаны соглашения об оказании шефской помощи нашему региону", - подчеркнул Балицкий и добавил, что на форуме представят экономический, промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html
https://ria.ru/20230606/front-1876485032.html
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экономика, запорожская область, евгений балицкий, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Россия
Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений

Запорожская область на ПМЭФ хочет подписать 35 соглашений и пять договоров об инвестициях

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Подготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Запорожская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме 35 соглашений и 5 документов о реализации инвестиционных проектов, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
"На полях Петербургского международного экономического форума планируется подписание 20 соглашений на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 15 соглашений с исполнительными органами власти и 5 документов о реализации инвестиционных проектов на территории Запорожской области", - написал Балицкий.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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По его словам, участие в форуме станет еще одной важной ступенью интеграции в международные, правовые и культурные процессы Российской Федерации и расширения поля для экономического развития Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России.
"В дополнение будут подписаны соглашения об оказании шефской помощи нашему региону", - подчеркнул Балицкий и добавил, что на форуме представят экономический, промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал региона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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