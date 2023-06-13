https://ria.ru/20230613/pmef-1877745264.html

Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений

Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений - РИА Новости, 13.06.2023

Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений

Запорожская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме 35 соглашений и 5 документов о реализации инвестиционных проектов,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:05

2023-06-13T11:05

2023-06-13T11:05

пмэф-2023

экономика

запорожская область

евгений балицкий

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Запорожская область намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме 35 соглашений и 5 документов о реализации инвестиционных проектов, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. "На полях Петербургского международного экономического форума планируется подписание 20 соглашений на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 15 соглашений с исполнительными органами власти и 5 документов о реализации инвестиционных проектов на территории Запорожской области", - написал Балицкий. По его словам, участие в форуме станет еще одной важной ступенью интеграции в международные, правовые и культурные процессы Российской Федерации и расширения поля для экономического развития Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России. "В дополнение будут подписаны соглашения об оказании шефской помощи нашему региону", - подчеркнул Балицкий и добавил, что на форуме представят экономический, промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html

https://ria.ru/20230606/front-1876485032.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, запорожская область, евгений балицкий, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), россия