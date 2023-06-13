https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html

Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили

Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили - РИА Новости, 13.06.2023

Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили

Все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, рассказал в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:39

2023-06-13T13:39

2023-06-13T13:39

пмэф-2023

общество

санкт-петербург

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "В КВЦ "Экспофорум" обеззаражены все помещения. Проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры", - отметил губернатор. Он добавил, что персонал допускается к работе только после ежедневного визуального осмотра, опроса о наличии симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии. Также, по словам губернатора, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Для доступа на площадку ПМЭФ необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Водители, задействованные в организованных перевозках, - не ранее, чем за 48 часов до привлечения к работе на форуме. В КВЦ "Экспофорум" предварительно была проведена очистка систем вентиляции и кондиционирования, профилактическая дезинфекция всех помещений и прилегающих территорий. На входе в гостиницы и в местах общего пользования установлены санитайзеры для обработки рук. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877786011.html

https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)