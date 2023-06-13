https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили - РИА Новости, 13.06.2023
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили
Все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, рассказал в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:39
2023-06-13T13:39
2023-06-13T13:39
пмэф-2023
общество
санкт-петербург
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "В КВЦ "Экспофорум" обеззаражены все помещения. Проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры", - отметил губернатор. Он добавил, что персонал допускается к работе только после ежедневного визуального осмотра, опроса о наличии симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии. Также, по словам губернатора, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Для доступа на площадку ПМЭФ необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Водители, задействованные в организованных перевозках, - не ранее, чем за 48 часов до привлечения к работе на форуме. В КВЦ "Экспофорум" предварительно была проведена очистка систем вентиляции и кондиционирования, профилактическая дезинфекция всех помещений и прилегающих территорий. На входе в гостиницы и в местах общего пользования установлены санитайзеры для обработки рук. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877786011.html
https://ria.ru/20230613/pmef-1877751838.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
ПМЭФ-2023, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили
Глава Петербурга Беглов: в помещениях Экспофорума, где пройдет ПМЭФ, проверили вентиляцию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"В КВЦ "Экспофорум" обеззаражены все помещения. Проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры", - отметил губернатор.
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Он добавил, что персонал допускается к работе только после ежедневного визуального осмотра, опроса о наличии симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии. Также, по словам губернатора, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Для доступа на площадку ПМЭФ необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Водители, задействованные в организованных перевозках, - не ранее, чем за 48 часов до привлечения к работе на форуме.
В КВЦ "Экспофорум" предварительно была проведена очистка систем вентиляции и кондиционирования, профилактическая дезинфекция всех помещений и прилегающих территорий. На входе в гостиницы и в местах общего пользования установлены санитайзеры для обработки рук.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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