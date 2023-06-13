https://ria.ru/20230613/peterburg-1877787425.html

Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу

Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу - РИА Новости, 13.06.2023

Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу

Представители Индии, Монголии, Турции и Китая проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу, в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:28

2023-06-13T13:28

2023-06-13T13:29

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

индия

монголия

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Представители Индии, Монголии, Турции и Китая проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу, в Санкт-Петербурге, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "В этом году серьезно усилилось внимание к нашему городу со стороны партнеров из Индии, Монголии и Турции и, конечно, Китая. Представители этих стран выступают с интересными инициативами, проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу. Прорабатываем варианты привлечения капиталовложений из арабских государств – с их стороны, как уже сказал, наметилось встречное движение", - сообщил он. По словам Беглова, повысилась активность в деловом сообществе Индии. "В наш адрес поступают обращения от индийских предпринимателей из различных сфер экономики. Включая предложения встретиться на полях форума для обсуждения перспективных проектов по сотрудничеству", - сказал он. Губернатор напомнил, что у города есть полный набор мер поддержки инвесторов - от инвестиционного налогового вычета до офсетных контрактов. "Мы исходим из того, что реализация совместных проектов с крупными компаниями Азии позволит нам освоить их технологические платформы, задействовать ресурсный потенциал, максимизировать создание добавленной стоимости на нашей территории, а также получить доступ к финансам Азии и выйти на их рынки сбыта. В долгосрочной перспективе европейские инвесторы будут замещены российскими и азиатскими компаниями", - отметил Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877786011.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, индия, монголия, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)