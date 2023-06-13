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Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:28 13.06.2023 (обновлено: 13:29 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877787425.html
Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу
Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу - РИА Новости, 13.06.2023
Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу
Представители Индии, Монголии, Турции и Китая проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу, в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:28
2023-06-13T13:29
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
индия
монголия
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Представители Индии, Монголии, Турции и Китая проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу, в Санкт-Петербурге, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "В этом году серьезно усилилось внимание к нашему городу со стороны партнеров из Индии, Монголии и Турции и, конечно, Китая. Представители этих стран выступают с интересными инициативами, проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу. Прорабатываем варианты привлечения капиталовложений из арабских государств – с их стороны, как уже сказал, наметилось встречное движение", - сообщил он. По словам Беглова, повысилась активность в деловом сообществе Индии. "В наш адрес поступают обращения от индийских предпринимателей из различных сфер экономики. Включая предложения встретиться на полях форума для обсуждения перспективных проектов по сотрудничеству", - сказал он. Губернатор напомнил, что у города есть полный набор мер поддержки инвесторов - от инвестиционного налогового вычета до офсетных контрактов. "Мы исходим из того, что реализация совместных проектов с крупными компаниями Азии позволит нам освоить их технологические платформы, задействовать ресурсный потенциал, максимизировать создание добавленной стоимости на нашей территории, а также получить доступ к финансам Азии и выйти на их рынки сбыта. В долгосрочной перспективе европейские инвесторы будут замещены российскими и азиатскими компаниями", - отметил Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html
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экономика, санкт-петербург, индия, монголия, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург, Индия, Монголия, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Беглов рассказал об интересе иностранных инвесторов к Петербургу

Глава Петербурга Беглов: городом интересуются инвесторы из Индии, Монголии, Турции и Китая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Представители Индии, Монголии, Турции и Китая проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу, в Санкт-Петербурге, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"В этом году серьезно усилилось внимание к нашему городу со стороны партнеров из Индии, Монголии и Турции и, конечно, Китая. Представители этих стран выступают с интересными инициативами, проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу. Прорабатываем варианты привлечения капиталовложений из арабских государств – с их стороны, как уже сказал, наметилось встречное движение", - сообщил он.
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По словам Беглова, повысилась активность в деловом сообществе Индии. "В наш адрес поступают обращения от индийских предпринимателей из различных сфер экономики. Включая предложения встретиться на полях форума для обсуждения перспективных проектов по сотрудничеству", - сказал он.
Губернатор напомнил, что у города есть полный набор мер поддержки инвесторов - от инвестиционного налогового вычета до офсетных контрактов.
"Мы исходим из того, что реализация совместных проектов с крупными компаниями Азии позволит нам освоить их технологические платформы, задействовать ресурсный потенциал, максимизировать создание добавленной стоимости на нашей территории, а также получить доступ к финансам Азии и выйти на их рынки сбыта. В долгосрочной перспективе европейские инвесторы будут замещены российскими и азиатскими компаниями", - отметил Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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