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Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:23 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877786011.html
Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов
Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов - РИА Новости, 13.06.2023
Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов
Санкт-Петербург представит на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 проектов на общую сумму более 100 миллиардов... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:23
2023-06-13T13:23
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
санкт-петербургский университет информационных технологий
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург представит на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 проектов на общую сумму более 100 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов. "В нашей экспозиционно-деловой зоне – более 20 проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей", - сказал он. "Основная идея экспозиции – объявленное президентом Десятилетие науки и технологий. Тематически мы ориентируемся на кадровые задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Покажем, как Петербург обучает, обеспечивает взаимодействие образования и промышленности, аккумулирует идеи, создает условия для развития личности, привлекает молодежь в науку", - добавил губернатор. По его словам, Университет ИТМО приготовил мультимедийную модель своего хайпарка. Впервые будет представлен совместный проект города и "Газпрома" по реконструкции оранжерей Таврического сада. "Предъявим публике промежуточные итоги большого проекта "Кронштадт. Остров фортов", реализуемого по поручению президента. В ближайшее время там будет открыт Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3. Покажем пассажирские катамараны "Форт Кроншлот" и "Форт "Петр Первый" – они уже построены, проходят ходовые испытания и обеспечат водную связь с Кронштадтом", - отметил Беглов. Он также сообщил, что "Автоваз" впервые продемонстрирует широкой публике кроссовер LADA X-cross 5. Объединенная судостроительная корпорация представит новейшие речные суда, сухогрузы и другие свои проекты. "Посетители ПМЭФ смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, произведенные петербургскими предприятиями "Радар-ММС" и "Геоскан". Также будет представлена сеть зарядных станций для всех типов электромобилей "Яблочков", эти устройства производятся в Петербурге", - рассказал Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html
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экономика, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), санкт-петербургский университет информационных технологий, газпром
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Газпром
Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов

Петербург представит на ПМЭФ более 20 проектов на сумму более ста миллиардов рублей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023
Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург представит на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 проектов на общую сумму более 100 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"В нашей экспозиционно-деловой зоне – более 20 проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей", - сказал он.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023
Вчера, 13:09
"Основная идея экспозиции – объявленное президентом Десятилетие науки и технологий. Тематически мы ориентируемся на кадровые задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Покажем, как Петербург обучает, обеспечивает взаимодействие образования и промышленности, аккумулирует идеи, создает условия для развития личности, привлекает молодежь в науку", - добавил губернатор.
По его словам, Университет ИТМО приготовил мультимедийную модель своего хайпарка. Впервые будет представлен совместный проект города и "Газпрома" по реконструкции оранжерей Таврического сада.
«
"Предъявим публике промежуточные итоги большого проекта "Кронштадт. Остров фортов", реализуемого по поручению президента. В ближайшее время там будет открыт Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3. Покажем пассажирские катамараны "Форт Кроншлот" и "Форт "Петр Первый" – они уже построены, проходят ходовые испытания и обеспечат водную связь с Кронштадтом", - отметил Беглов.
Он также сообщил, что "Автоваз" впервые продемонстрирует широкой публике кроссовер LADA X-cross 5. Объединенная судостроительная корпорация представит новейшие речные суда, сухогрузы и другие свои проекты.
"Посетители ПМЭФ смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, произведенные петербургскими предприятиями "Радар-ММС" и "Геоскан". Также будет представлена сеть зарядных станций для всех типов электромобилей "Яблочков", эти устройства производятся в Петербурге", - рассказал Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов
Вчера, 11:22
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр БегловФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Санкт-Петербургский университет информационных технологийГазпром
 
 
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