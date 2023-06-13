https://ria.ru/20230613/peterburg-1877786011.html

Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов

Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов - РИА Новости, 13.06.2023

Власти Петербурга представят на ПМЭФ более 20 проектов

Санкт-Петербург представит на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 проектов на общую сумму более 100 миллиардов... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:23

2023-06-13T13:23

2023-06-13T13:23

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

санкт-петербургский университет информационных технологий

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург представит на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 20 проектов на общую сумму более 100 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов. "В нашей экспозиционно-деловой зоне – более 20 проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей", - сказал он. "Основная идея экспозиции – объявленное президентом Десятилетие науки и технологий. Тематически мы ориентируемся на кадровые задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Покажем, как Петербург обучает, обеспечивает взаимодействие образования и промышленности, аккумулирует идеи, создает условия для развития личности, привлекает молодежь в науку", - добавил губернатор. По его словам, Университет ИТМО приготовил мультимедийную модель своего хайпарка. Впервые будет представлен совместный проект города и "Газпрома" по реконструкции оранжерей Таврического сада. "Предъявим публике промежуточные итоги большого проекта "Кронштадт. Остров фортов", реализуемого по поручению президента. В ближайшее время там будет открыт Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3. Покажем пассажирские катамараны "Форт Кроншлот" и "Форт "Петр Первый" – они уже построены, проходят ходовые испытания и обеспечат водную связь с Кронштадтом", - отметил Беглов. Он также сообщил, что "Автоваз" впервые продемонстрирует широкой публике кроссовер LADA X-cross 5. Объединенная судостроительная корпорация представит новейшие речные суда, сухогрузы и другие свои проекты. "Посетители ПМЭФ смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, произведенные петербургскими предприятиями "Радар-ММС" и "Геоскан". Также будет представлена сеть зарядных станций для всех типов электромобилей "Яблочков", эти устройства производятся в Петербурге", - рассказал Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), санкт-петербургский университет информационных технологий, газпром