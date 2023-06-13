https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений - РИА Новости, 13.06.2023
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений
Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:02
2023-06-13T13:02
2023-06-13T13:20
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
россия
александр беглов
"дом.рф"
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума. "Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей", - сказал он. Беглов отметил, что город выполняет поставленные президентом РФ задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств. "Планируем ряд соглашений в сфере промышленности. Будем расширять существующие и строить новые производства - от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения. Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города", - рассказал он. Губернатор сообщил, что в рамках форума планируется закладка первого камня в будущее депо скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка". Будет подписан договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ". Банки-партнеры Петербурга готовы помочь городу в строительстве новых крупных магистралей. "Продолжим расширять "горизонтальные" отношения с регионами России. Укреплять торгово-экономическую кооперацию, научно-образовательную и культурную интеграцию", - рассказал Беглов. "Сейчас внутри России достаточно средств, чтобы обеспечить развитие Петербурга и повышение качества городской среды. Все соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023 планируем заключать с отечественными структурами, федеральными или частными. Интерес иностранных инвесторов мы фиксируем, но до подписания готовых документов дело пока не дошло", - отметил губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html
https://ria.ru/20230613/pmef-1877745264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов, "дом.рф", фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, "Дом.РФ", Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ соглашения на сумму более 500 миллиардов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума.
"Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей", - сказал он.
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов
Беглов отметил, что город выполняет поставленные президентом РФ
задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств.
«
"Планируем ряд соглашений в сфере промышленности. Будем расширять существующие и строить новые производства - от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения. Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города", - рассказал он.
Губернатор сообщил, что в рамках форума планируется закладка первого камня в будущее депо скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка". Будет подписан договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ
". Банки-партнеры Петербурга готовы помочь городу в строительстве новых крупных магистралей.
"Продолжим расширять "горизонтальные" отношения с регионами России. Укреплять торгово-экономическую кооперацию, научно-образовательную и культурную интеграцию", - рассказал Беглов.
«
"Сейчас внутри России достаточно средств, чтобы обеспечить развитие Петербурга и повышение качества городской среды. Все соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023 планируем заключать с отечественными структурами, федеральными или частными. Интерес иностранных инвесторов мы фиксируем, но до подписания готовых документов дело пока не дошло", - отметил губернатор.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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