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Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений - РИА Новости, 13.06.2023
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Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
13:02 13.06.2023 (обновлено: 13:20 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений - РИА Новости, 13.06.2023
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений
Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:02
2023-06-13T13:20
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
россия
александр беглов
"дом.рф"
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума. "Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей", - сказал он. Беглов отметил, что город выполняет поставленные президентом РФ задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств. "Планируем ряд соглашений в сфере промышленности. Будем расширять существующие и строить новые производства - от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения. Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города", - рассказал он. Губернатор сообщил, что в рамках форума планируется закладка первого камня в будущее депо скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка". Будет подписан договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ". Банки-партнеры Петербурга готовы помочь городу в строительстве новых крупных магистралей. "Продолжим расширять "горизонтальные" отношения с регионами России. Укреплять торгово-экономическую кооперацию, научно-образовательную и культурную интеграцию", - рассказал Беглов. "Сейчас внутри России достаточно средств, чтобы обеспечить развитие Петербурга и повышение качества городской среды. Все соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023 планируем заключать с отечественными структурами, федеральными или частными. Интерес иностранных инвесторов мы фиксируем, но до подписания готовых документов дело пока не дошло", - отметил губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html
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экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов, "дом.рф", фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, "Дом.РФ", Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений

Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ соглашения на сумму более 500 миллиардов рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума.
"Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей", - сказал он.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Петербург полностью готов к ПМЭФ, заявил Беглов
Вчера, 11:22
Беглов отметил, что город выполняет поставленные президентом РФ задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств.
«
"Планируем ряд соглашений в сфере промышленности. Будем расширять существующие и строить новые производства - от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения. Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города", - рассказал он.
Губернатор сообщил, что в рамках форума планируется закладка первого камня в будущее депо скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка". Будет подписан договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ". Банки-партнеры Петербурга готовы помочь городу в строительстве новых крупных магистралей.
"Продолжим расширять "горизонтальные" отношения с регионами России. Укреплять торгово-экономическую кооперацию, научно-образовательную и культурную интеграцию", - рассказал Беглов.
«
"Сейчас внутри России достаточно средств, чтобы обеспечить развитие Петербурга и повышение качества городской среды. Все соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023 планируем заключать с отечественными структурами, федеральными или частными. Интерес иностранных инвесторов мы фиксируем, но до подписания готовых документов дело пока не дошло", - отметил губернатор.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений
Вчера, 11:05
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов"Дом.РФ"Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
 
 
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