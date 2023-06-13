https://ria.ru/20230613/peterburg-1877780175.html

Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений

Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений - РИА Новости, 13.06.2023

Власти Петербурга хотят подписать на ПМЭФ несколько соглашений

Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:02

2023-06-13T13:02

2023-06-13T13:20

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

россия

александр беглов

"дом.рф"

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более 500 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии форума. "Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей", - сказал он. Беглов отметил, что город выполняет поставленные президентом РФ задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств. "Планируем ряд соглашений в сфере промышленности. Будем расширять существующие и строить новые производства - от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения. Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города", - рассказал он. Губернатор сообщил, что в рамках форума планируется закладка первого камня в будущее депо скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка". Будет подписан договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ". Банки-партнеры Петербурга готовы помочь городу в строительстве новых крупных магистралей. "Продолжим расширять "горизонтальные" отношения с регионами России. Укреплять торгово-экономическую кооперацию, научно-образовательную и культурную интеграцию", - рассказал Беглов. "Сейчас внутри России достаточно средств, чтобы обеспечить развитие Петербурга и повышение качества городской среды. Все соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023 планируем заключать с отечественными структурами, федеральными или частными. Интерес иностранных инвесторов мы фиксируем, но до подписания готовых документов дело пока не дошло", - отметил губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877749920.html

https://ria.ru/20230613/pmef-1877745264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов, "дом.рф", фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)