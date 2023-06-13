Рейтинг@Mail.ru
Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:06 13.06.2023 (обновлено: 11:12 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877745756.html
Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ
Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ
Акватория Петербурга взята под особый контроль в дни Петербургского международного экономического форума, Нева полностью закрыта для движения гидроциклов,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:06
2023-06-13T11:12
пмэф-2023
санкт-петербург
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
александр беглов
экономика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:266:3027:1968_1920x0_80_0_0_fe66c136d4ecef8bd48d7bb0aa3c24f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Акватория Петербурга взята под особый контроль в дни Петербургского международного экономического форума, Нева полностью закрыта для движения гидроциклов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ."Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива", - рассказал Беглов. Он пояснил, что этот запрет распространяется на те же даты, что и использование беспилотников – с 16 по 31 июня. В период работы ПМЭФ-2023 водные пространства Невы в границах Санкт-Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов ограничивается с 21.00 до 01.30 на период развода мостов. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами."Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации", - сказал Беглов.ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ccc54fc89f5437b7cee69a1bd067d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), александр беглов, экономика, безопасность
ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Александр Беглов, Экономика, Безопасность
Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ

Беглов сообщил, что на время проведения ПМЭФ Неву полностью закроют для гидроциклов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Акватория Петербурга взята под особый контроль в дни Петербургского международного экономического форума, Нева полностью закрыта для движения гидроциклов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива", - рассказал Беглов. Он пояснил, что этот запрет распространяется на те же даты, что и использование беспилотников – с 16 по 31 июня. В период работы ПМЭФ-2023 водные пространства Невы в границах Санкт-Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов ограничивается с 21.00 до 01.30 на период развода мостов. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.
"Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации", - сказал Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В петербургской полиции создали спецподразделение по контролю за небом
12 мая, 12:27
 
ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Александр БегловЭкономикаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала