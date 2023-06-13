Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ
Беглов сообщил, что на время проведения ПМЭФ Неву полностью закроют для гидроциклов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Акватория Петербурга взята под особый контроль в дни Петербургского международного экономического форума, Нева полностью закрыта для движения гидроциклов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива", - рассказал Беглов. Он пояснил, что этот запрет распространяется на те же даты, что и использование беспилотников – с 16 по 31 июня. В период работы ПМЭФ-2023 водные пространства Невы в границах Санкт-Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов ограничивается с 21.00 до 01.30 на период развода мостов. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.
"Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации", - сказал Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.