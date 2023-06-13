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В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию" - РИА Новости, 13.06.2023
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07:13 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pereimenovanie-1877712708.html
В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию"
В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию" - РИА Новости, 13.06.2023
В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию"
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" не рассматривает вариант переименования в "Пионерию", так как дети не видят актуальности в таком... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:13
2023-06-13T07:13
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" не рассматривает вариант переименования в "Пионерию", так как дети не видят актуальности в таком названии, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движение Григорий Гуров. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием "Движения первых" и заявил, что старое название для детского движения "Пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. "Ребята единогласно сказали, что актуальности нет, поскольку они только что выбрали название "Движение первых" на съезде и дальше хотели бы развиваться в той логике, в которой сейчас развивается движение... Они просто не понимают актуальности вопроса и говорят, что мы создали движение, и мы его назвали, поэтому мы хотели бы продолжить работу так", - сказал Гуров. Он уточнил, что по этой причине вопрос переименования в организации сейчас не стоит.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию"

Председатель правления "Движении первых" Гуров исключил переименование в "Пионерию"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" не рассматривает вариант переименования в "Пионерию", так как дети не видят актуальности в таком названии, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движение Григорий Гуров.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием "Движения первых" и заявил, что старое название для детского движения "Пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски.
"Ребята единогласно сказали, что актуальности нет, поскольку они только что выбрали название "Движение первых" на съезде и дальше хотели бы развиваться в той логике, в которой сейчас развивается движение... Они просто не понимают актуальности вопроса и говорят, что мы создали движение, и мы его назвали, поэтому мы хотели бы продолжить работу так", - сказал Гуров.
Он уточнил, что по этой причине вопрос переименования в организации сейчас не стоит.
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