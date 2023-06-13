https://ria.ru/20230613/pereimenovanie-1877712708.html

В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию"

В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию" - РИА Новости, 13.06.2023

В "Движении первых" исключили переименование в "Пионерию"

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" не рассматривает вариант переименования в "Пионерию", так как дети не видят актуальности в таком... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:13

2023-06-13T07:13

2023-06-13T07:13

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746250863_0:51:3414:1971_1920x0_80_0_0_68cae75c71c82ff82745ecad80a549bf.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" не рассматривает вариант переименования в "Пионерию", так как дети не видят актуальности в таком названии, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движение Григорий Гуров. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием "Движения первых" и заявил, что старое название для детского движения "Пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. "Ребята единогласно сказали, что актуальности нет, поскольку они только что выбрали название "Движение первых" на съезде и дальше хотели бы развиваться в той логике, в которой сейчас развивается движение... Они просто не понимают актуальности вопроса и говорят, что мы создали движение, и мы его назвали, поэтому мы хотели бы продолжить работу так", - сказал Гуров. Он уточнил, что по этой причине вопрос переименования в организации сейчас не стоит.

https://ria.ru/20230612/pasporta-1877664142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин