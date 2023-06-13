https://ria.ru/20230613/pelsh-1877810158.html
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ
Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:05
2023-06-13T15:05
2023-06-13T15:58
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал".Причиной послужило нарушение сердечного ритма. По данным СМИ, шоумена госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.Сам ведущий пока не выходил на связь с поклонниками. Прошлой весной СМИ сообщили, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже шоумен признался, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230613/shufutinskiy-1877769141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдис пельш, знаменитости, новости шоу-бизнеса
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Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ
СМИ: телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем