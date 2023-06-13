https://ria.ru/20230613/pelsh-1877810158.html

Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ

Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023

Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ

Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:05

2023-06-13T15:05

2023-06-13T15:58

шоубиз

валдис пельш

знаменитости

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736539_0:173:2896:1802_1920x0_80_0_0_fd069af4f40c589923858494d1ff9d17.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал".Причиной послужило нарушение сердечного ритма. По данным СМИ, шоумена госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.Сам ведущий пока не выходил на связь с поклонниками. Прошлой весной СМИ сообщили, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже шоумен признался, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20230613/shufutinskiy-1877769141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валдис пельш, знаменитости, новости шоу-бизнеса