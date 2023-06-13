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Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
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Шоубиз
 
15:05 13.06.2023 (обновлено: 15:58 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pelsh-1877810158.html
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ
Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:05
2023-06-13T15:58
шоубиз
валдис пельш
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал".Причиной послужило нарушение сердечного ритма. По данным СМИ, шоумена госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.Сам ведущий пока не выходил на связь с поклонниками. Прошлой весной СМИ сообщили, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже шоумен признался, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.
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валдис пельш, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валдис Пельш, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Валдиса Пельша госпитализировали, сообщили СМИ

СМИ: телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за ухудшения здоровья, сообщает "Пятый канал".
Причиной послужило нарушение сердечного ритма. По данным СМИ, шоумена госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Сам ведущий пока не выходил на связь с поклонниками.
Прошлой весной СМИ сообщили, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже шоумен признался, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Вчера, 12:43
 
ШоубизВалдис ПельшЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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