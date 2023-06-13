https://ria.ru/20230613/okhlobystin-1877750478.html
"Предатели не меняются": Охлобыстин высказался об осудивших СВО артистах
"Предатели не меняются": Охлобыстин высказался об осудивших СВО артистах - РИА Новости, 13.06.2023
"Предатели не меняются": Охлобыстин высказался об осудивших СВО артистах
Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью Metametrica высказал мнение о будущем осудивших спецоперацию артистов. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:11
2023-06-13T12:11
2023-06-13T12:11
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью Metametrica высказал мнение о будущем осудивших спецоперацию артистов. "Предатели не меняются. Если они вернутся, они вдруг станут патриотами. Для того, чтобы их назад не приняли, мы пока ничего не сделали. Но жизнь все уладит", – поделился Охлобыстин. По словам актера, сейчас многим людям придется поменять мышление. "Мы хуже стали. В 1990-е у нас сузилось мышление, мы многое потеряли. Посмотрите, что снималось в последнее время. Произошли серьезные конструктивные изменения, которые нас подводили к краю. Для меня ситуация с СВО не была неожиданной", – заключил актер.После начала спецоперации Иван Охлобыстин публично поддержал ее. Он также неоднократно высказывался о сбежавших за границу артистах. По мнению режиссера, они решили, что в Европе живется лучше. Он отметил, что в сложные времена необходимо оставаться со своей родиной.
https://ria.ru/20230531/okhlobystin-1875277530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Предатели не меняются": Охлобыстин высказался об осудивших СВО артистах
Охлобыстин заявил, что осудившие спецоперацию артисты изменят свою позицию