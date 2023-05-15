https://ria.ru/20230515/okhlobystin-1871765779.html

Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу

Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу - РИА Новости, 15.05.2023

Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу

Актер Иван Охлобыстин назвал в интервью "НеОруэлл" причину побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль после начала спецоперации. По его мнению, причиной стал шок. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:24

2023-05-15T11:24

2023-05-15T11:31

шоубиз

иван охлобыстин

алла пугачева

максим галкин

израиль

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знаменитости

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин назвал в интервью "НеОруэлл" причину побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль после начала спецоперации. По его мнению, причиной стал шок. Он также высказал свое отношение к супругу исполнительницы, юмористу Максиму Галкину*.По словам знаменитости, сбежавшие артисты позволили себе негативные высказывания о России из-за личных убеждений. Алла Пугачева улетела за границу вместе с семьей после начала спецоперации. Затем она на короткое время приезжала на родину, но потом снова вернулась в Тель-Авив. В начале мая артистка посетила похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина в Москве. Она не общалась с журналистами и вскоре улетела в Израиль. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230512/pugacheva-1871277655.html

израиль

россия

европа

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Александра Липатова

иван охлобыстин, алла пугачева, максим галкин, израиль, россия, европа, знаменитости