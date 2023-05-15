Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу
Иван Охлобыстин считает, что причиной побега Аллы Пугачевой в Израиль стал шок
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин назвал в интервью "НеОруэлл" причину побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль после начала спецоперации. По его мнению, причиной стал шок.
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"Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того, как началось СВО, она шокирована была. А на выезде ее посетила мысль, что все может продолжаться без нее. Она раньше не допускала этой мысли", – поделился Охлобыстин.
Он также высказал свое отношение к супругу исполнительницы, юмористу Максиму Галкину*.
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"Галкин* – это такой тип людей, которые без мыла сами понимаете, что сделают", – отметил актер.
По словам знаменитости, сбежавшие артисты позволили себе негативные высказывания о России из-за личных убеждений.
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"Они убедили себя, что только в Европе хорошо. Многие на этом попались", – заключил Охлобыстин.
Алла Пугачева улетела за границу вместе с семьей после начала спецоперации. Затем она на короткое время приезжала на родину, но потом снова вернулась в Тель-Авив.
В начале мая артистка посетила похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина в Москве. Она не общалась с журналистами и вскоре улетела в Израиль.
*Признан Минюстом иноагентом