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Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
11:24 15.05.2023 (обновлено: 11:31 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/okhlobystin-1871765779.html
Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу
Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу - РИА Новости, 15.05.2023
Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу
Актер Иван Охлобыстин назвал в интервью "НеОруэлл" причину побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль после начала спецоперации. По его мнению, причиной стал шок. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:24
2023-05-15T11:31
шоубиз
иван охлобыстин
алла пугачева
максим галкин
израиль
россия
европа
знаменитости
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин назвал в интервью "НеОруэлл" причину побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль после начала спецоперации. По его мнению, причиной стал шок. Он также высказал свое отношение к супругу исполнительницы, юмористу Максиму Галкину*.По словам знаменитости, сбежавшие артисты позволили себе негативные высказывания о России из-за личных убеждений. Алла Пугачева улетела за границу вместе с семьей после начала спецоперации. Затем она на короткое время приезжала на родину, но потом снова вернулась в Тель-Авив. В начале мая артистка посетила похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина в Москве. Она не общалась с журналистами и вскоре улетела в Израиль. *Признан Минюстом иноагентом
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иван охлобыстин, алла пугачева, максим галкин, израиль, россия, европа, знаменитости
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Алла Пугачева, Максим Галкин, Израиль, Россия, Европа, Знаменитости
Охлобыстин назвал причину побега Пугачевой за границу

Иван Охлобыстин считает, что причиной побега Аллы Пугачевой в Израиль стал шок

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин и Алла Пугачева
Иван Охлобыстин и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин назвал в интервью "НеОруэлл" причину побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль после начала спецоперации. По его мнению, причиной стал шок.
«

"Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того, как началось СВО, она шокирована была. А на выезде ее посетила мысль, что все может продолжаться без нее. Она раньше не допускала этой мысли", – поделился Охлобыстин.

Он также высказал свое отношение к супругу исполнительницы, юмористу Максиму Галкину*.
«
"Галкин* – это такой тип людей, которые без мыла сами понимаете, что сделают", – отметил актер.
По словам знаменитости, сбежавшие артисты позволили себе негативные высказывания о России из-за личных убеждений.
«
"Они убедили себя, что только в Европе хорошо. Многие на этом попались", – заключил Охлобыстин.
Алла Пугачева улетела за границу вместе с семьей после начала спецоперации. Затем она на короткое время приезжала на родину, но потом снова вернулась в Тель-Авив.
В начале мая артистка посетила похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина в Москве. Она не общалась с журналистами и вскоре улетела в Израиль.
*Признан Минюстом иноагентом
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России
12 мая, 13:56
 
ШоубизИван ОхлобыстинАлла ПугачеваМаксим ГалкинИзраильРоссияЕвропаЗнаменитости
 
 
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