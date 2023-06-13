https://ria.ru/20230613/obstrel-1877910830.html
Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие
Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие
В результате обстрела во вторник Луганска со стороны Киева есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:00
2023-06-13T22:00
2023-06-13T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
россия
украина
андрей марочко
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 13 ИЮН - РИА Новости. В результате обстрела во вторник Луганска со стороны Киева есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские военные обстреляли Луганск, предположительно, ракетами Storm Shadow, вероятной целью удара была электроподстанция. "Сотрудниками Следственного Комитета РФ был зафиксирован очередной обстрел города Луганска со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела имеются пострадавшие. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что, по предварительной информации, по Луганску было выпущено не менее двух ракет типа Storm Shadow. Точный тип боеприпасов будет установлен после экспертизы.
https://ria.ru/20230613/vystrel-1877797305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганск, россия, украина, андрей марочко, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Россия, Украина, Андрей Марочко, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие
В СК заявили, что в результате обстрела украинскими войсками Луганска есть пострадавшие