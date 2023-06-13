https://ria.ru/20230613/obstrel-1877910830.html

Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие

Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские боевики обстреляли Луганск, есть пострадавшие

В результате обстрела во вторник Луганска со стороны Киева есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:00

2023-06-13T22:00

2023-06-13T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

россия

украина

андрей марочко

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 13 ИЮН - РИА Новости. В результате обстрела во вторник Луганска со стороны Киева есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские военные обстреляли Луганск, предположительно, ракетами Storm Shadow, вероятной целью удара была электроподстанция. "Сотрудниками Следственного Комитета РФ был зафиксирован очередной обстрел города Луганска со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела имеются пострадавшие. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что, по предварительной информации, по Луганску было выпущено не менее двух ракет типа Storm Shadow. Точный тип боеприпасов будет установлен после экспертизы.

https://ria.ru/20230613/vystrel-1877797305.html

луганск

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганск, россия, украина, андрей марочко, следственный комитет россии (ск рф)