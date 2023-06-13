https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области
Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:52
2023-06-13T12:52
2023-06-13T12:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 12 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы "прилеты". "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 3. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль", - написал Гладков. По его словам, в селе Вериговка Валуйского горокруга с беспилотника были сброшены три гранаты противником, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка были выпущены три минометных снаряда. Губернатор добавил, что один частный дом, кровля сенохранилища и фасад хозпостройки сельскохозяйственного предприятия получил повреждения в результате обстрела из миномета села Вязовое в Краснояружском районе. В ходе серии обстрелов пострадавших нет. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них 8 минометных снарядов противник выпустил по посёлку Новая Таволжанка, 5 минометных снарядов – по селу Муром, 3 – по селу Красное, 2 – по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилётов. По хутору Панков и посёлку Первомайский выпущено 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877718862.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
белгородская область
белгородский район
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский районы
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости.
Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале
губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем телеграм-канале Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 12 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы "прилеты".
ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
"В Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 3. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль", - написал Гладков.
По его словам, в селе Вериговка Валуйского горокруга с беспилотника были сброшены три гранаты противником, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка были выпущены три минометных снаряда. Губернатор добавил, что один частный дом, кровля сенохранилища и фасад хозпостройки сельскохозяйственного предприятия получил повреждения в результате обстрела из миномета села Вязовое в Краснояружском районе. В ходе серии обстрелов пострадавших нет.
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них 8 минометных снарядов противник выпустил по посёлку Новая Таволжанка, 5 минометных снарядов – по селу Муром
, 3 – по селу Красное, 2 – по МАПП Шебекино
. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилётов. По хутору Панков и посёлку Первомайский выпущено 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма