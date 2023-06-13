Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области
Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:52
2023-06-13T12:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 12 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы "прилеты". "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 3. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль", - написал Гладков. По его словам, в селе Вериговка Валуйского горокруга с беспилотника были сброшены три гранаты противником, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка были выпущены три минометных снаряда. Губернатор добавил, что один частный дом, кровля сенохранилища и фасад хозпостройки сельскохозяйственного предприятия получил повреждения в результате обстрела из миномета села Вязовое в Краснояружском районе. В ходе серии обстрелов пострадавших нет. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них 8 минометных снарядов противник выпустил по посёлку Новая Таволжанка, 5 минометных снарядов – по селу Муром, 3 – по селу Красное, 2 – по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилётов. По хутору Панков и посёлку Первомайский выпущено 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877718862.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
белгородская область
белгородский район
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский районы

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем телеграм-канале Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 12 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы "прилеты".
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Вчера, 08:43
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 3. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль", - написал Гладков.
По его словам, в селе Вериговка Валуйского горокруга с беспилотника были сброшены три гранаты противником, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка были выпущены три минометных снаряда. Губернатор добавил, что один частный дом, кровля сенохранилища и фасад хозпостройки сельскохозяйственного предприятия получил повреждения в результате обстрела из миномета села Вязовое в Краснояружском районе. В ходе серии обстрелов пострадавших нет.
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них 8 минометных снарядов противник выпустил по посёлку Новая Таволжанка, 5 минометных снарядов – по селу Муром, 3 – по селу Красное, 2 – по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилётов. По хутору Панков и посёлку Первомайский выпущено 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала