https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html

Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области

Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские военные обстреляли несколько районов Белгородской области

Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:52

2023-06-13T12:52

2023-06-13T12:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 12 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы "прилеты". "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 3. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль", - написал Гладков. По его словам, в селе Вериговка Валуйского горокруга с беспилотника были сброшены три гранаты противником, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка были выпущены три минометных снаряда. Губернатор добавил, что один частный дом, кровля сенохранилища и фасад хозпостройки сельскохозяйственного предприятия получил повреждения в результате обстрела из миномета села Вязовое в Краснояружском районе. В ходе серии обстрелов пострадавших нет. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них 8 минометных снарядов противник выпустил по посёлку Новая Таволжанка, 5 минометных снарядов – по селу Муром, 3 – по селу Красное, 2 – по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилётов. По хутору Панков и посёлку Первомайский выпущено 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877718862.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

белгородская область

белгородский район

муром

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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков