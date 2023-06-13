https://ria.ru/20230613/oborona-1877716563.html
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 13.06.2023
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко
Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:12
2023-06-13T08:12
2023-06-13T09:06
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесенных потерь и переходит к оборонительным действиям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: Киев утратил инициативу и перешел к обороне на Купянском направлении