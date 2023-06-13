https://ria.ru/20230613/oborona-1877716563.html

Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко

Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 13.06.2023

Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко

Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:12

2023-06-13T08:12

2023-06-13T09:06

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесенных потерь и переходит к оборонительным действиям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами.

https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика