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Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 13.06.2023 (обновлено: 09:06 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/oborona-1877716563.html
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 13.06.2023
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко
Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:12
2023-06-13T09:06
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесенных потерь и переходит к оборонительным действиям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
украина
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андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика
Киев перешел к обороне на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: Киев утратил инициативу и перешел к обороне на Купянском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Киевские силовики утратили инициативу на Купянском направлении и перешли к обороне, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Купянском направлении противник утратил инициативу в результате понесенных потерь и переходит к оборонительным действиям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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