https://ria.ru/20230613/neyroset-1877825102.html
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге
Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:50
2023-06-13T15:50
2023-06-13T16:10
пмэф-2023
общество
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
лдпр
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владимир жириновский
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. "Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", - сообщили в пресс-службе. Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230516/zhirinovskiy-1872231519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский
ПМЭФ-2023, Общество, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), ЛДПР, Госдума РФ, Владимир Жириновский, Умер Владимир Жириновский
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге
ЛДПР проведет презентацию нейросети "Жириновский" в рамках ПМЭФ 15 июня
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
"Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", - сообщили в пресс-службе.
Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России