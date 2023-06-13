https://ria.ru/20230613/neyroset-1877825102.html

ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге

ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023

ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге

Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:50

2023-06-13T15:50

2023-06-13T16:10

пмэф-2023

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. "Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", - сообщили в пресс-службе. Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230516/zhirinovskiy-1872231519.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский