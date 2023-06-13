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ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:50 13.06.2023 (обновлено: 16:10 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/neyroset-1877825102.html
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге
Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:50
2023-06-13T16:10
пмэф-2023
общество
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. "Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", - сообщили в пресс-службе. Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230516/zhirinovskiy-1872231519.html
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общество, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский
ПМЭФ-2023, Общество, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), ЛДПР, Госдума РФ, Владимир Жириновский, Умер Владимир Жириновский
ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на форуме в Петербурге

ЛДПР проведет презентацию нейросети "Жириновский" в рамках ПМЭФ 15 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПортрет на могиле Владимира Жириновского
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Портрет на могиле Владимира Жириновского. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Презентация нейросети "Жириновский" состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
"Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети", - сообщили в пресс-службе.
Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ОбществоФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийУмер Владимир Жириновский
 
 
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