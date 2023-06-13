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Захарова назвала власти в Киеве группой клоунов под эгидой НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
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23:57 13.06.2023 (обновлено: 00:21 14.06.2023)
https://ria.ru/20230613/nato-1877917778.html
Захарова назвала власти в Киеве группой клоунов под эгидой НАТО
Захарова назвала власти в Киеве группой клоунов под эгидой НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
Захарова назвала власти в Киеве группой клоунов под эгидой НАТО
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-13T23:57
2023-06-14T00:21
в мире
россия
украина
мария захарова
йенс столтенберг
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская специальная военная операция стала "нападением" не только на Украину, но и на основные ценности, заявила, что на ценности "напали" тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве, а сейчас группа клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир. Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что мир станет опаснее, если дать России победить на Украине, что "воодушевит Китай". "На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир", - заявила Захарова. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877772226.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, йенс столтенберг, нато, евросоюз, сша
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, США
Захарова назвала власти в Киеве группой клоунов под эгидой НАТО

Захарова назвала власти в Киеве группой клоунов под эгидой НАТО, терроризирующей весь мир

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская специальная военная операция стала "нападением" не только на Украину, но и на основные ценности, заявила, что на ценности "напали" тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве, а сейчас группа клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что мир станет опаснее, если дать России победить на Украине, что "воодушевит Китай".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек
Вчера, 12:35
"На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир", - заявила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
Вчера, 19:33
 
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