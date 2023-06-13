https://ria.ru/20230613/nato-1877805508.html

Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией

Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.06.2023

Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией

НАТО не готова к конфликту с Россией, заявил экс-замглавнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:33

2023-06-13T14:33

2023-06-13T14:54

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россия

ричард ширрефф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО не готова к конфликту с Россией, заявил экс-замглавнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek. "Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", — сказал он. Ширрефф отметил, что альянс не справился со сдерживанием и упустил возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году. "В Восточной Европе идет масштабная война. Это война на земле и в небе, поэтому нужно вкладывать в небо и землю, а этого не сделали. В прошлом году на Мадридском саммите (генсек НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек — этого просто не произошло", — указал генерал. Как ранее указывали в российском МИД, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент Владимир Путин во время парада Победы в Москве 9 мая заявил, что против России вновь развязали войну. Он напомнил, что страна дала отпор международному терроризму, поэтому она сможет защитить и жителей Донбасса, а также обеспечит свою безопасность.

https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ричард ширрефф, нато, великобритания