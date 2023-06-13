Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
Британский отставной генерал Ширрефф заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
Отставной генерал Ричард Ширрефф. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО не готова к конфликту с Россией, заявил экс-замглавнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek.
"Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", — сказал он.
Ширрефф отметил, что альянс не справился со сдерживанием и упустил возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году.
"В Восточной Европе идет масштабная война. Это война на земле и в небе, поэтому нужно вкладывать в небо и землю, а этого не сделали. В прошлом году на Мадридском саммите (генсек НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек — этого просто не произошло", — указал генерал.
Как ранее указывали в российском МИД, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Владимир Путин во время парада Победы в Москве 9 мая заявил, что против России вновь развязали войну. Он напомнил, что страна дала отпор международному терроризму, поэтому она сможет защитить и жителей Донбасса, а также обеспечит свою безопасность.