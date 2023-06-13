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Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
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14:33 13.06.2023 (обновлено: 14:54 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/nato-1877805508.html
Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
НАТО не готова к конфликту с Россией, заявил экс-замглавнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:33
2023-06-13T14:54
в мире
россия
ричард ширрефф
нато
великобритания
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО не готова к конфликту с Россией, заявил экс-замглавнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek. "Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", — сказал он. Ширрефф отметил, что альянс не справился со сдерживанием и упустил возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году. "В Восточной Европе идет масштабная война. Это война на земле и в небе, поэтому нужно вкладывать в небо и землю, а этого не сделали. В прошлом году на Мадридском саммите (генсек НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек — этого просто не произошло", — указал генерал. Как ранее указывали в российском МИД, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент Владимир Путин во время парада Победы в Москве 9 мая заявил, что против России вновь развязали войну. Он напомнил, что страна дала отпор международному терроризму, поэтому она сможет защитить и жителей Донбасса, а также обеспечит свою безопасность.
https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html
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в мире, россия, ричард ширрефф, нато, великобритания
В мире, Россия, Ричард Ширрефф, НАТО, Великобритания
Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией

Британский отставной генерал Ширрефф заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией

© Flickr / ResoluteSupportMediaОтставной генерал Ричард Ширрефф
Отставной генерал Ричард Ширрефф - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Flickr / ResoluteSupportMedia
Отставной генерал Ричард Ширрефф. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО не готова к конфликту с Россией, заявил экс-замглавнокомандующего войсками альянса в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek.
"Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", — сказал он.
Ширрефф отметил, что альянс не справился со сдерживанием и упустил возможность нарастить мощь после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году.
Восточной Европе идет масштабная война. Это война на земле и в небе, поэтому нужно вкладывать в небо и землю, а этого не сделали. В прошлом году на Мадридском саммите (генсек НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек — этого просто не произошло", — указал генерал.
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