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Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России - РИА Новости, 13.06.2023
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10:36 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/nato-1877737431.html
Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России
Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России - РИА Новости, 13.06.2023
Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:36
2023-06-13T10:36
в мире
китай
россия
европа
йенс столтенберг
нато
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин. "Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Поэтому это и, конечно, тот факт, что Китай и Россия все больше сближаются, они недавно провели крупные морские совместные учения. Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе", - заявил Столтенберг. Генсек НАТО полагает, что для альянса важно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР, а также сплотиться против "последствий в области безопасности" от действий Китая. Столтенберг также подчеркнул, что в нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот.
https://ria.ru/20230508/prestupleniya-1870466021.html
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в мире, китай, россия, европа, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России

Генсек НАТО Столтенберг озабочен сближением Пекина и Москвы и достижениями Китая в обороне

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин.
"Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Поэтому это и, конечно, тот факт, что Китай и Россия все больше сближаются, они недавно провели крупные морские совместные учения. Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе", - заявил Столтенберг.
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Генсек НАТО полагает, что для альянса важно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР, а также сплотиться против "последствий в области безопасности" от действий Китая.
Столтенберг также подчеркнул, что в нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот.
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