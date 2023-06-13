Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России
Генсек НАТО Столтенберг озабочен сближением Пекина и Москвы и достижениями Китая в обороне
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин.
"Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Поэтому это и, конечно, тот факт, что Китай и Россия все больше сближаются, они недавно провели крупные морские совместные учения. Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе", - заявил Столтенберг.
Генсек НАТО полагает, что для альянса важно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР, а также сплотиться против "последствий в области безопасности" от действий Китая.
Столтенберг также подчеркнул, что в нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот.