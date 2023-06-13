https://ria.ru/20230613/nato-1877737431.html

Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России

Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России - РИА Новости, 13.06.2023

Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:36

2023-06-13T10:36

2023-06-13T10:36

в мире

китай

россия

европа

йенс столтенберг

нато

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин. "Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Поэтому это и, конечно, тот факт, что Китай и Россия все больше сближаются, они недавно провели крупные морские совместные учения. Мы наблюдаем больше российских и китайских патрулирований на море и в небе", - заявил Столтенберг. Генсек НАТО полагает, что для альянса важно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР, а также сплотиться против "последствий в области безопасности" от действий Китая. Столтенберг также подчеркнул, что в нынешней ситуации безопасность стала не региональной, а глобальной, и то, что происходит в Европе, влияет на Азию и наоборот.

https://ria.ru/20230508/prestupleniya-1870466021.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html

китай

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, европа, йенс столтенберг, нато