https://ria.ru/20230613/meropriyatiya-1877759735.html

В МВД рассказали, как прошли мероприятия в честь Дня России

В МВД рассказали, как прошли мероприятия в честь Дня России - РИА Новости, 13.06.2023

В МВД рассказали, как прошли мероприятия в честь Дня России

Более 2,3 миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня России, правонарушений не допущено, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:57

2023-06-13T11:57

2023-06-13T12:13

россия

день россии

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ирина волк

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 2,3 миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня России, правонарушений не допущено, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, в праздничный день состоялись 3,3 тысячи мероприятий. В концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 миллиона человек."Охрана общественного порядка во время праздничных торжеств была обеспечена в полном объеме. Правонарушений не допущено", - сказала Волк.Она отметила, что правопорядок обеспечивали почти 32 тысячи полицейских. Также привлекались представители Росгвардии, частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, день россии, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк