https://ria.ru/20230613/korgi-1877766740.html

Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге

Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023

Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге

Благотворительную ярмарку "Пушистый маркет", которая состоялась в городе на Неве в минувшие выходные, объединили с корги-встречей. Пройти мимо было невозможно. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:27

2023-06-13T13:27

2023-06-13T13:40

фото

санкт-петербург

домашние животные

собаки

благотворительность

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Благотворительную ярмарку "Пушистый маркет", которая состоялась в городе на Неве в минувшие выходные, объединили с корги-встречей. Пройти мимо было невозможно. Самый душевный фестиваль — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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