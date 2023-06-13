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Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023
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13:27 13.06.2023 (обновлено: 13:40 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/korgi-1877766740.html
Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге
Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023
Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге
Благотворительную ярмарку "Пушистый маркет", которая состоялась в городе на Неве в минувшие выходные, объединили с корги-встречей. Пройти мимо было невозможно. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:27
2023-06-13T13:40
фото
санкт-петербург
домашние животные
собаки
благотворительность
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Благотворительную ярмарку "Пушистый маркет", которая состоялась в городе на Неве в минувшие выходные, объединили с корги-встречей. Пройти мимо было невозможно. Самый душевный фестиваль — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, фото, санкт-петербург, домашние животные, собаки, благотворительность
Фото, Санкт-Петербург, домашние животные, Собаки, Благотворительность

Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге

Читать ria.ru в
Благотворительную ярмарку "Пушистый маркет", которая состоялась в городе на Неве в минувшие выходные, объединили с корги-встречей. Пройти мимо было невозможно. Самый душевный фестиваль — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Посетителям "Пушистого маркета" в этом году было обеспечено хорошее настроение.

Собака породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Посетителям "Пушистого маркета" в этом году было обеспечено хорошее настроение.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Все потому, что участниками благотворительной встречи во "Дворе Гостинки" стали владельцы породы корги.

Собака породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Все потому, что участниками благотворительной встречи во "Дворе Гостинки" стали владельцы породы корги.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Эти собаки влюбляют в себя с первого взгляда.

Горожане на встрече клуба любителей породы корги в Санкт-Петербурге

Эти собаки влюбляют в себя с первого взгляда.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Ласковые и жизнерадостные, корги ладят со всеми.

Девушки на встрече клуба любителей породы корги в Санкт-Петербурге

Ласковые и жизнерадостные, корги ладят со всеми.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Они тут же создали на фестивале максимально дружелюбную атмосферу.

Собаки породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Они тут же создали на фестивале максимально дружелюбную атмосферу.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Между тем цель мероприятия была самая что ни на есть благородная — поддержать четвероногих постояльцев приюта "Ржевка".

Собаки породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Между тем цель мероприятия была самая что ни на есть благородная — поддержать четвероногих постояльцев приюта "Ржевка".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Посетители поучаствовали в гаражной ярмарке-распродаже.

Собака породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Посетители поучаствовали в гаражной ярмарке-распродаже.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Можно было посетить мастер-классы по фотосъемке животных, лекции ветеринаров и волонтеров.

Собака породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Можно было посетить мастер-классы по фотосъемке животных, лекции ветеринаров и волонтеров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Вырученные деньги пошли на закупку корма и медикаментов для постояльцев "Ржевки".

Горожане на встрече клуба любителей породы корги в Санкт-Петербурге

Вырученные деньги пошли на закупку корма и медикаментов для постояльцев "Ржевки".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Благотворительный фонд "Ржевка" работает с 2006 года. За это время сотни бездомных животных получили помощь и нашли дом.

Собака породы корги на встрече клуба любителей корги в Санкт-Петербурге

Благотворительный фонд "Ржевка" работает с 2006 года. За это время сотни бездомных животных получили помощь и нашли дом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ФотоСанкт-Петербургдомашние животныеСобакиБлаготворительность
 
 
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