Лучше не бывает: встреча любителей корги в Петербурге

Посетителям "Пушистого маркета" в этом году было обеспечено хорошее настроение.
Посетителям "Пушистого маркета" в этом году было обеспечено хорошее настроение.
Все потому, что участниками благотворительной встречи во "Дворе Гостинки" стали владельцы породы корги.
Все потому, что участниками благотворительной встречи во "Дворе Гостинки" стали владельцы породы корги.
Эти собаки влюбляют в себя с первого взгляда.
Эти собаки влюбляют в себя с первого взгляда.
Ласковые и жизнерадостные, корги ладят со всеми.
Ласковые и жизнерадостные, корги ладят со всеми.
Они тут же создали на фестивале максимально дружелюбную атмосферу.
Они тут же создали на фестивале максимально дружелюбную атмосферу.
Между тем цель мероприятия была самая что ни на есть благородная — поддержать четвероногих постояльцев приюта "Ржевка".
Между тем цель мероприятия была самая что ни на есть благородная — поддержать четвероногих постояльцев приюта "Ржевка".
Посетители поучаствовали в гаражной ярмарке-распродаже.
Посетители поучаствовали в гаражной ярмарке-распродаже.
Можно было посетить мастер-классы по фотосъемке животных, лекции ветеринаров и волонтеров.
Можно было посетить мастер-классы по фотосъемке животных, лекции ветеринаров и волонтеров.
Вырученные деньги пошли на закупку корма и медикаментов для постояльцев "Ржевки".
Вырученные деньги пошли на закупку корма и медикаментов для постояльцев "Ржевки".
Благотворительный фонд "Ржевка" работает с 2006 года. За это время сотни бездомных животных получили помощь и нашли дом.
Благотворительный фонд "Ржевка" работает с 2006 года. За это время сотни бездомных животных получили помощь и нашли дом.