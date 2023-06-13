https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877708554.html
Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны
Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны - РИА Новости, 13.06.2023
Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны
Командиры четырех отрядов и трех бригад добровольческого штурмового корпуса подписали с представителем Минобороны генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:16
2023-06-13T05:16
2023-06-13T08:31
сергей шойгу
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безопасность
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Командиры четырех отрядов и трех бригад добровольческого штурмового корпуса подписали с представителем Минобороны генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым контракты, определяющие правовой статус и деятельность этих подразделений в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве."Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", — заявил генерал после подписания документа.Он выразил уверенность, что формирования, входящие в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством страны."Они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции", — подчеркнул Алексеев.В свою очередь, командир добровольческого отряда с позывным Ящик отметил, что с начала спецоперации отряды добровольцев в большом количестве показали себя как настоящие защитники своего отечества."Государство сегодня нас этим отметило — то, что мы подписали договор. Для нас это показатель, что государство нас заметило, оно нас уважает и ценит, и Министерство обороны в том числе. Мы выполняем все задачи, нам поставленные, и для нас это значимо очень", — сказал командир.Замкомандира отряда с позывным Всадник отметил, что разница между социальными гарантиями и приравнивание их к регулярным военнослужащим — "принципиальный момент" для добровольцев. "Безусловно, это был очень острый момент для добровольцев, так как все выполняли одну работу, примерно одинаковую с регулярными войсками", — объяснил он.В субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск. Первыми такой контракт подписали бойцы отряда "Ахмат".
https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html
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сергей шойгу, россия, безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны
Еще семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны России
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Командиры четырех отрядов и трех бригад добровольческого штурмового корпуса подписали с представителем Минобороны генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым контракты, определяющие правовой статус и деятельность этих подразделений в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве.
"Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", — заявил генерал после подписания документа.
Он выразил уверенность, что формирования, входящие в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством страны.
"Они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции", — подчеркнул Алексеев.
Отличившиеся на Запорожском направлении добровольцы получили первые медали
В свою очередь, командир добровольческого отряда с позывным Ящик отметил, что с начала спецоперации отряды добровольцев в большом количестве показали себя как настоящие защитники своего отечества.
«
"Государство сегодня нас этим отметило — то, что мы подписали договор. Для нас это показатель, что государство нас заметило, оно нас уважает и ценит, и Министерство обороны в том числе. Мы выполняем все задачи, нам поставленные, и для нас это значимо очень", — сказал командир.
Замкомандира отряда с позывным Всадник отметил, что разница между социальными гарантиями и приравнивание их к регулярным военнослужащим — "принципиальный момент" для добровольцев.
«
"Безусловно, это был очень острый момент для добровольцев, так как все выполняли одну работу, примерно одинаковую с регулярными войсками", — объяснил он.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу
подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск. Первыми такой контракт подписали бойцы отряда "Ахмат".
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