https://ria.ru/20230613/it-suverenitet-1877893206.html

Минниханов: в Татарстане есть ресурсы для IT-суверенитета страны

Минниханов: в Татарстане есть ресурсы для IT-суверенитета страны - РИА Новости, 13.06.2023

Минниханов: в Татарстане есть ресурсы для IT-суверенитета страны

Деструктивная активность в киберпространстве создает серьезные вызовы, но Татарстан располагает необходимыми возможностями для решения задачи обеспечения... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:21

2023-06-13T19:21

2023-06-13T19:32

республика татарстан

общество

технологии

рустам минниханов

казанский государственный энергетический университет

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КАЗАНЬ, 13 июн – РИА Новости. Деструктивная активность в киберпространстве создает серьезные вызовы, но Татарстан располагает необходимыми возможностями для решения задачи обеспечения суверенитета в IT-сфере, заявил глава республики Рустам Минниханов. Минниханов во вторник принял участие в заседании Ассоциации содействия цифровому развитию республики, на котором обсуждались вопросы обеспечения кибербезопасности и суверенитета в IT-сфере, сообщает пресс-служба главы республики. "Татарстан располагает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы внести весомый вклад в решение этой критически важной задачи. В 21 республиканском вузе по направлениям компьютерных и информационных наук обучаются порядка 12 тысяч человек. За последние пять лет численность студентов по этим специальностям в республике увеличилась на 40%, а контрольные цифры приема за счет средств федерального бюджета выросли в 1,5 раза", - сказал Минниханов. Он обратил внимание, что в недавно утвержденной долгосрочной государственной программе научно-технологического развития республики цифровая индустрия выделена в самостоятельный трек, ежегодный объем расходов на внедрение и использование достижений сферы информационных технологий в течение последних пяти лет увеличился почти наполовину. Три вуза, выпускающие IT-кадры, выступили в качестве площадок для создания передовых инженерных школ. Они уже приступили к формированию исследовательских и инженерных компетенций нового поколения для высокотехнологичных предприятий. "Безусловно, нам еще предстоит многое сделать для обеспечения устойчивого и сбалансированного цифрового развития. Серьезные вызовы стоят перед нами в связи с растущей деструктивной активностью в киберпространстве... Информационные сервисы государства и его образовательные ресурсы, которые непосредственно касаются наших граждан, должны надежно функционировать в любое время", - подчеркнул Минниханов. По информации генерального директора группы компаний "Инностейдж" Айдара Гузаирова, более 100 хакерских группировок атакуют российский сегмент интернета, ущерб от их действий по итогам 2022 года оценивается в более чем 150 миллиардов рублей. Скоординированная работа отрасли кибербезопасности позволила избежать большего ущерба для страны, тем не менее, ситуация остается острой. Он отметил, что в прошлом году был дан старт проекту межвузовского центра противодействия киберугрозам на базе четырех вузов: Казанского национального исследовательского технического университета, Казанского федерального университета, Казанского государственного энергетического университета и Университета Иннополис. Главная задача проекта – повышение уровня информационной безопасности российских вузов. Студенты смогут повысить уровень знаний в области обеспечения безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты. В результате, как ожидается, количество выпускников вузов, подготовленных к работе в реальных условиях, значительно возрастет.

https://ria.ru/20230608/forum-1876982890.html

https://ria.ru/20230526/innopolis-1874251485.html

https://ria.ru/20230601/tatarstan-1875504050.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, рустам минниханов, казанский государственный энергетический университет