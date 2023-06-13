https://ria.ru/20230613/hyundai-1877906669.html
Власти Петербурга рассказали о ситуации на заводе Hyundai
Власти Петербурга рассказали о ситуации на заводе Hyundai - РИА Новости, 13.06.2023
Власти Петербурга рассказали о ситуации на заводе Hyundai
Власти Санкт-Петербурга следят за ситуацией на автомобильном заводе Hyundai, который с марта 2022 года находится в простое, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:14
2023-06-13T15:14
2023-06-13T21:17
пмэф-2023
экономика
авто
санкт-петербург
россия
украина
денис мантуров
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга следят за ситуацией на автомобильном заводе Hyundai, который с марта 2022 года находится в простое, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы следим за положением дел на предприятии. Достоверной информацией об уходе компании Hyundai из России либо о продаже ее петербургских активов не располагаем", - сказал он. Губернатор напомнил, что завод Hyundai в Петербурге находится в простое с марта 2022 года. "Нарушены глобальные логистические цепочки поставок комплектующих, необходимых для производства. Ограничен доступ к рынку полупроводников и других автокомпонентов. Оплата труда сотрудников осуществляется по Трудовому кодексу Российской Федерации - в размере 2/3 средней заработной платы", - рассказал Беглов. Ранее в мае вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Петербурге: озвучил соответствующие планы министерству, однако окончательное решение об этом не принято. Информация, что Hyundai может продать свой завод в Санкт-Петербурге, ранее появлялась в южнокорейских СМИ. Среди потенциальных покупателей называлась казахстанская "Астана Моторс", однако сама компания РИА Новости такие планы опровергла. Завод Hyundai в Петербурге остановил свои сборочные линии с марта 2022 года, сославшись на трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине. В декабре 2022 года завод сообщил, что оптимизирует штат персонала из-за продолжающейся приостановки производственных процессов, при этом компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230512/hyundai-1871401949.html
https://ria.ru/20230320/inomarki-1859018383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, санкт-петербург, россия, украина, денис мантуров, александр беглов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), hyundai creta
ПМЭФ-2023, Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Денис Мантуров, Александр Беглов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Hyundai Creta
Власти Петербурга рассказали о ситуации на заводе Hyundai
Власти Петербурга следят за ситуацией на заводе Hyundai, который находится в простое
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга следят за ситуацией на автомобильном заводе Hyundai, который с марта 2022 года находится в простое, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы следим за положением дел на предприятии. Достоверной информацией об уходе компании Hyundai из России
либо о продаже ее петербургских активов не располагаем", - сказал он.
Губернатор напомнил, что завод Hyundai в Петербурге находится в простое с марта 2022 года.
"Нарушены глобальные логистические цепочки поставок комплектующих, необходимых для производства. Ограничен доступ к рынку полупроводников и других автокомпонентов. Оплата труда сотрудников осуществляется по Трудовому кодексу Российской Федерации - в размере 2/3 средней заработной платы", - рассказал Беглов.
Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге
Ранее в мае вице-премьер - глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
сообщал, что автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Петербурге: озвучил соответствующие планы министерству, однако окончательное решение об этом не принято.
Информация, что Hyundai может продать свой завод в Санкт-Петербурге, ранее появлялась в южнокорейских СМИ. Среди потенциальных покупателей называлась казахстанская "Астана Моторс", однако сама компания РИА Новости такие планы опровергла.
Завод Hyundai в Петербурге остановил свои сборочные линии с марта 2022 года, сославшись на трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине
. В декабре 2022 года завод сообщил, что оптимизирует штат персонала из-за продолжающейся приостановки производственных процессов, при этом компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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