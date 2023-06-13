https://ria.ru/20230613/grossi-1877886317.html

Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию

Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию - РИА Новости, 13.06.2023

Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, возможно, он в ближайшие дни отправится в Россию, чтобы обсудить... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:51

2023-06-13T18:51

2023-06-13T19:02

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

россия

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, возможно, он в ближайшие дни отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС."Это очень возможно, что я отправлюсь в Россию. Не прямо сейчас, но в ближайшие несколько дней или недель", - сказал Гросси журналистам по итогам его встречи с Владимиром Зеленским на Украине, комментируя ситуацию на ЗАЭС. Он пояснил, что МАГАТЭ должно вести переговоры с обеими сторонами, "в противном случае было бы сложно".Гендиректор Агентства также отметил, что ситуация на АЭС сейчас достаточно не стабильная. "Но мы надеемся, все будет в порядке", - отметил Гросси.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

https://ria.ru/20230611/zaes-1877556984.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, россия