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Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 13.06.2023 (обновлено: 19:02 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/grossi-1877886317.html
Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию
Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию - РИА Новости, 13.06.2023
Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, возможно, он в ближайшие дни отправится в Россию, чтобы обсудить... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:51
2023-06-13T19:02
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
россия
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, возможно, он в ближайшие дни отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС."Это очень возможно, что я отправлюсь в Россию. Не прямо сейчас, но в ближайшие несколько дней или недель", - сказал Гросси журналистам по итогам его встречи с Владимиром Зеленским на Украине, комментируя ситуацию на ЗАЭС. Он пояснил, что МАГАТЭ должно вести переговоры с обеими сторонами, "в противном случае было бы сложно".Гендиректор Агентства также отметил, что ситуация на АЭС сейчас достаточно не стабильная. "Но мы надеемся, все будет в порядке", - отметил Гросси.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
https://ria.ru/20230611/zaes-1877556984.html
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рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, россия
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия
Глава МАГАТЭ заявил, что может в ближайшее время отправиться в Россию

Гросси заявил, что может отправиться в Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, возможно, он в ближайшие дни отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.
"Это очень возможно, что я отправлюсь в Россию. Не прямо сейчас, но в ближайшие несколько дней или недель", - сказал Гросси журналистам по итогам его встречи с Владимиром Зеленским на Украине, комментируя ситуацию на ЗАЭС. Он пояснил, что МАГАТЭ должно вести переговоры с обеими сторонами, "в противном случае было бы сложно".
Гендиректор Агентства также отметил, что ситуация на АЭС сейчас достаточно не стабильная. "Но мы надеемся, все будет в порядке", - отметил Гросси.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
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Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссия
 
 
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