https://ria.ru/20230613/dtp-1877798945.html

В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП

В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП - РИА Новости, 13.06.2023

В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП

"Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:09

2023-06-13T14:09

2023-06-13T14:30

происшествия

авто

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. "Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался. Видео пылающего как факел автомобиля на проспекте Ильича опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" во "ВКонтакте". Сообщается, что машина взорвалась и сгорела дотла. "Во вторник около 12 часов поступило сообщение о ДТП с последующим возгоранием по адресу Нижний Новгород, перекресток (с проспектом Илиьча) улицы Ватутина. В результате происшествия обгорели оба автомобиля. Пострадали два человека, они были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В борьбе с огнем были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Как сообщает трудовая инспекция региона, водитель грузовой "Газели" получил ожоги 90 процентов поверхностей тела. "По поручению руководителя Государственной инспекции труда выясняются обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о таком же случае со взрывом "Газели" после ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 26 апреля. Тогда пострадал водитель загоревшегося автомобиля.

https://ria.ru/20230503/musorovoz-1869481817.html

нижний новгород

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)