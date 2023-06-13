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В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП - РИА Новости, 13.06.2023
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14:09 13.06.2023 (обновлено: 14:30 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/dtp-1877798945.html
В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП
В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП - РИА Новости, 13.06.2023
В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП
"Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:09
2023-06-13T14:30
происшествия
авто
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. "Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался. Видео пылающего как факел автомобиля на проспекте Ильича опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" во "ВКонтакте". Сообщается, что машина взорвалась и сгорела дотла. "Во вторник около 12 часов поступило сообщение о ДТП с последующим возгоранием по адресу Нижний Новгород, перекресток (с проспектом Илиьча) улицы Ватутина. В результате происшествия обгорели оба автомобиля. Пострадали два человека, они были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В борьбе с огнем были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Как сообщает трудовая инспекция региона, водитель грузовой "Газели" получил ожоги 90 процентов поверхностей тела. "По поручению руководителя Государственной инспекции труда выясняются обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о таком же случае со взрывом "Газели" после ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 26 апреля. Тогда пострадал водитель загоревшегося автомобиля.
https://ria.ru/20230503/musorovoz-1869481817.html
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происшествия, авто, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП

В Нижнем Новгороде два человека пострадали в ДТП и последующем пожаре с участием "Газели"

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС ликвидируют пожар, возникший в результате ДТП в Нижнем Новгороде
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, возникший в результате ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : МЧС России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. "Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался.
Видео пылающего как факел автомобиля на проспекте Ильича опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" во "ВКонтакте". Сообщается, что машина взорвалась и сгорела дотла.
"Во вторник около 12 часов поступило сообщение о ДТП с последующим возгоранием по адресу Нижний Новгород, перекресток (с проспектом Илиьча) улицы Ватутина. В результате происшествия обгорели оба автомобиля. Пострадали два человека, они были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В борьбе с огнем были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Как сообщает трудовая инспекция региона, водитель грузовой "Газели" получил ожоги 90 процентов поверхностей тела. "По поручению руководителя Государственной инспекции труда выясняются обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о таком же случае со взрывом "Газели" после ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 26 апреля. Тогда пострадал водитель загоревшегося автомобиля.
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