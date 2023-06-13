https://ria.ru/20230613/domashka-1877732569.html

Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания

Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания - РИА Новости, 13.06.2023

Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания

Домашние задания в школах не стоит отменять, нужно трансформировать их формат, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского движения детей и РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:14

2023-06-13T10:14

2023-06-13T11:02

образование - общество

россия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Домашние задания в школах не стоит отменять, нужно трансформировать их формат, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров. Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. "Если рассматривать логику того, что домашние задания можно просто скопировать, куда-то вставить, то, конечно, оно неэффективно. С другой стороны, домашнее задание и домашняя работа является частью образовательного процесса... это системная вещь, когда ребенок пришел, отрефлексировал то, что было на уроках, подготовился и сделал домашнее задание. Поэтому я в этом плане, честно говоря, всегда против каких-то резких решений", - сказал Гуров. Он добавил, что "исходя из нового информационного фона, исходя из новых технологий", домашние задания должны "трансформироваться". "Просто так по старой методичке домашние задания нет смысла задавать", - заключил Гуров. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230606/dz-1876549888.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"