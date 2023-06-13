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Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания - РИА Новости, 13.06.2023
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10:14 13.06.2023 (обновлено: 11:02 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/domashka-1877732569.html
Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания
Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания - РИА Новости, 13.06.2023
Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания
Домашние задания в школах не стоит отменять, нужно трансформировать их формат, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского движения детей и РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:14
2023-06-13T11:02
образование - общество
россия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Домашние задания в школах не стоит отменять, нужно трансформировать их формат, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров. Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. "Если рассматривать логику того, что домашние задания можно просто скопировать, куда-то вставить, то, конечно, оно неэффективно. С другой стороны, домашнее задание и домашняя работа является частью образовательного процесса... это системная вещь, когда ребенок пришел, отрефлексировал то, что было на уроках, подготовился и сделал домашнее задание. Поэтому я в этом плане, честно говоря, всегда против каких-то резких решений", - сказал Гуров. Он добавил, что "исходя из нового информационного фона, исходя из новых технологий", домашние задания должны "трансформироваться". "Просто так по старой методичке домашние задания нет смысла задавать", - заключил Гуров. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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образование - общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Образование - Общество, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
Глава "Движения первых" рассказал, почему не надо отменять домашние задания

Глава "Движения первых" Гуров: домашние задания не надо отменять, но стоит изменить формат

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШкольник выполняет домашнее задание
Школьник выполняет домашнее задание - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Школьник выполняет домашнее задание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Домашние задания в школах не стоит отменять, нужно трансформировать их формат, заявил в интервью РИА Новости председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.
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Проголосовали:18366
2 июня, 16:11
"Если рассматривать логику того, что домашние задания можно просто скопировать, куда-то вставить, то, конечно, оно неэффективно. С другой стороны, домашнее задание и домашняя работа является частью образовательного процесса... это системная вещь, когда ребенок пришел, отрефлексировал то, что было на уроках, подготовился и сделал домашнее задание. Поэтому я в этом плане, честно говоря, всегда против каких-то резких решений", - сказал Гуров.
Он добавил, что "исходя из нового информационного фона, исходя из новых технологий", домашние задания должны "трансформироваться".
"Просто так по старой методичке домашние задания нет смысла задавать", - заключил Гуров.
Читайте полный текст интервью >>>
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Кравцов прокомментировал идею отменить домашнее задание для школьников
6 июня, 18:10
 
Образование - ОбществоРоссияОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
 
 
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