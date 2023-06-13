https://ria.ru/20230613/covid-19-1877746371.html
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ
Всем участникам ПМЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, но маски на площадке в этом году можно не носить, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:09
2023-06-13T11:09
2023-06-13T11:25
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Всем участникам ПМЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, но маски на площадке в этом году можно не носить, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума."Коронавирусная инфекция еще не побеждена. Противоэпидемические меры предусмотрены на всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ. Они по-прежнему обязательны для всех участников, гостей и обслуживающего персонала – официальных делегаций, иностранных и российских граждан, представителей СМИ, для прибывающих регулярными и чартерными рейсами", - сказал Беглов.Он отметил, что всех ждет термометрия в пассажирских терминалах или буферных зонах аэропорта. Там же будут работать установки обеззараживания воздуха, размещены санитайзеры для обработки рук, предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты."Нужен не просто отрицательный результат ПЦР-теста, а результат, полученный в специально предназначенных для участников форума пунктах. Кроме аэропорта "Пулково" и Московского железнодорожного вокзала мазки можно сдать в гостиницах для проживания, перечень которых согласован с фондом "Росконгресс" и Роспотребнадзором. А также непосредственно в КВЦ "Экспофорум", - подчеркнул Беглов.При этом требования к вакцинации технического персонала и волонтеров сохранены. Медицинским работникам для допуска на ПМЭФ, помимо отрицательных результатов ПЦР-теста, необходимо иметь и вакцинацию от COVID-19."В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году при подготовке и проведении ПМЭФ ношение защитных масок участниками и гостями не предусмотрено". – отметил губернатор, добавив, что бесконтактная термометрия будет проводиться в течении всего периода проживания. Отели-партнеры ПМЭФ работают по "ковидному протоколу".ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874205538.html
https://ria.ru/20230525/arktur-1874087461.html
https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экономика, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, санкт-петербург, александр беглов
ПМЭФ-2023, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Экономика, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ
Беглов: все участники ПМЭФ должны сдать ПЦР-тест на COVID-19, но маски можно не носить
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Всем участникам ПМЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, но маски на площадке в этом году можно не носить, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума.
"Коронавирусная инфекция еще не побеждена. Противоэпидемические меры предусмотрены на всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ. Они по-прежнему обязательны для всех участников, гостей и обслуживающего персонала – официальных делегаций, иностранных и российских граждан, представителей СМИ, для прибывающих регулярными и чартерными рейсами", - сказал Беглов.
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Он отметил, что всех ждет термометрия в пассажирских терминалах или буферных зонах аэропорта. Там же будут работать установки обеззараживания воздуха, размещены санитайзеры для обработки рук, предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты.
"Нужен не просто отрицательный результат ПЦР-теста, а результат, полученный в специально предназначенных для участников форума пунктах. Кроме аэропорта "Пулково
" и Московского железнодорожного вокзала мазки можно сдать в гостиницах для проживания, перечень которых согласован с фондом "Росконгресс" и Роспотребнадзором
. А также непосредственно в КВЦ "Экспофорум", - подчеркнул Беглов.
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При этом требования к вакцинации технического персонала и волонтеров сохранены. Медицинским работникам для допуска на ПМЭФ, помимо отрицательных результатов ПЦР-теста, необходимо иметь и вакцинацию от COVID-19.
"В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году при подготовке и проведении ПМЭФ ношение защитных масок участниками и гостями не предусмотрено". – отметил губернатор, добавив, что бесконтактная термометрия будет проводиться в течении всего периода проживания. Отели-партнеры ПМЭФ работают по "ковидному протоколу".
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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