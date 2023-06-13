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Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:09 13.06.2023 (обновлено: 11:25 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/covid-19-1877746371.html
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ
Всем участникам ПМЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, но маски на площадке в этом году можно не носить, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:09
2023-06-13T11:25
пмэф-2023
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
экономика
здоровье - общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Всем участникам ПМЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, но маски на площадке в этом году можно не носить, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума."Коронавирусная инфекция еще не побеждена. Противоэпидемические меры предусмотрены на всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ. Они по-прежнему обязательны для всех участников, гостей и обслуживающего персонала – официальных делегаций, иностранных и российских граждан, представителей СМИ, для прибывающих регулярными и чартерными рейсами", - сказал Беглов.Он отметил, что всех ждет термометрия в пассажирских терминалах или буферных зонах аэропорта. Там же будут работать установки обеззараживания воздуха, размещены санитайзеры для обработки рук, предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты."Нужен не просто отрицательный результат ПЦР-теста, а результат, полученный в специально предназначенных для участников форума пунктах. Кроме аэропорта "Пулково" и Московского железнодорожного вокзала мазки можно сдать в гостиницах для проживания, перечень которых согласован с фондом "Росконгресс" и Роспотребнадзором. А также непосредственно в КВЦ "Экспофорум", - подчеркнул Беглов.При этом требования к вакцинации технического персонала и волонтеров сохранены. Медицинским работникам для допуска на ПМЭФ, помимо отрицательных результатов ПЦР-теста, необходимо иметь и вакцинацию от COVID-19."В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году при подготовке и проведении ПМЭФ ношение защитных масок участниками и гостями не предусмотрено". – отметил губернатор, добавив, что бесконтактная термометрия будет проводиться в течении всего периода проживания. Отели-партнеры ПМЭФ работают по "ковидному протоколу".ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874205538.html
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фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экономика, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, санкт-петербург, александр беглов
ПМЭФ-2023, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Экономика, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов рассказал о мерах антиковидной безопасности на ПМЭФ

Беглов: все участники ПМЭФ должны сдать ПЦР-тест на COVID-19, но маски можно не носить

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Всем участникам ПМЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, но маски на площадке в этом году можно не носить, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии форума.
"Коронавирусная инфекция еще не побеждена. Противоэпидемические меры предусмотрены на всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ. Они по-прежнему обязательны для всех участников, гостей и обслуживающего персонала – официальных делегаций, иностранных и российских граждан, представителей СМИ, для прибывающих регулярными и чартерными рейсами", - сказал Беглов.
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Он отметил, что всех ждет термометрия в пассажирских терминалах или буферных зонах аэропорта. Там же будут работать установки обеззараживания воздуха, размещены санитайзеры для обработки рук, предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты.
"Нужен не просто отрицательный результат ПЦР-теста, а результат, полученный в специально предназначенных для участников форума пунктах. Кроме аэропорта "Пулково" и Московского железнодорожного вокзала мазки можно сдать в гостиницах для проживания, перечень которых согласован с фондом "Росконгресс" и Роспотребнадзором. А также непосредственно в КВЦ "Экспофорум", - подчеркнул Беглов.
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При этом требования к вакцинации технического персонала и волонтеров сохранены. Медицинским работникам для допуска на ПМЭФ, помимо отрицательных результатов ПЦР-теста, необходимо иметь и вакцинацию от COVID-19.
"В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году при подготовке и проведении ПМЭФ ношение защитных масок участниками и гостями не предусмотрено". – отметил губернатор, добавив, что бесконтактная термометрия будет проводиться в течении всего периода проживания. Отели-партнеры ПМЭФ работают по "ковидному протоколу".
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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