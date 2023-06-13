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СМИ: Сунак может помешать Джонсону вернуться в британский парламент - РИА Новости, 13.06.2023
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01:13 13.06.2023 (обновлено: 06:24 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/britaniya-1877701973.html
СМИ: Сунак может помешать Джонсону вернуться в британский парламент
СМИ: Сунак может помешать Джонсону вернуться в британский парламент - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ: Сунак может помешать Джонсону вернуться в британский парламент
Британский премьер-министр Риши Сунак может помешать возвращению экс-премьера Бориса Джонсона в качестве депутата от консерваторов в парламент страны, сообщает... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:13
2023-06-13T06:24
в мире
великобритания
борис джонсон
риши сунак
алок шарма
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак может помешать возвращению экс-премьера Бориса Джонсона в качестве депутата от консерваторов в парламент страны, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники."Риши Сунак может помешать Борису Джонсону снова баллотироваться в качестве члена парламента от консерваторов до следующих выборов", - говорится в сообщении газеты. Джонсон, по данным издания, неоднократно пытался продвинуть нескольких своих соратников в палату лордов (верхняя палата парламента). Сунак обвинил Джонсона в том, что тот лоббировал отмену надлежащей процедуры назначения депутатов-консерваторов. Джонсон, как пишет газета, отверг эти обвинения.Издание добавляет, что Сунак помешал получить статус членов палаты лордов трем соратникам Джонсона, которые ранее занимали в стране министерские должности. Среди них были экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, бывший младший министр канцелярии кабинета министров Найджел Адамс и экс-министр бизнеса, а также международного развития Великобритании Алок Шарма.Джонсон 9 июня покинул пост члена парламента от Консервативной партии. Как отмечал телеканал Sky News, бывший премьер принял такое решение после получения результатов независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.После Джонсона его соратники Найджел Адамс и Надин Доррис также объявили об уходе из британского парламента. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в 2022 году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны. В настоящий момент по делу Джонсона ведется расследование, после того как в полицию поступили новые сведения о нарушении им антиковидных ограничений. В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что это было сделано непреднамеренно. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20230608/obeschaniya-1877029668.html
https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, риши сунак, алок шарма
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Риши Сунак, Алок Шарма
СМИ: Сунак может помешать Джонсону вернуться в британский парламент

Guardia: премьер Британии Сунак может помешать Джонсону вернуться в парламент страны

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак может помешать возвращению экс-премьера Бориса Джонсона в качестве депутата от консерваторов в парламент страны, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
«
"Риши Сунак может помешать Борису Джонсону снова баллотироваться в качестве члена парламента от консерваторов до следующих выборов", - говорится в сообщении газеты.
Джонсон, по данным издания, неоднократно пытался продвинуть нескольких своих соратников в палату лордов (верхняя палата парламента). Сунак обвинил Джонсона в том, что тот лоббировал отмену надлежащей процедуры назначения депутатов-консерваторов. Джонсон, как пишет газета, отверг эти обвинения.
Издание добавляет, что Сунак помешал получить статус членов палаты лордов трем соратникам Джонсона, которые ранее занимали в стране министерские должности. Среди них были экс-министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, бывший младший министр канцелярии кабинета министров Найджел Адамс и экс-министр бизнеса, а также международного развития Великобритании Алок Шарма.
Джонсон 9 июня покинул пост члена парламента от Консервативной партии. Как отмечал телеканал Sky News, бывший премьер принял такое решение после получения результатов независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.
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После Джонсона его соратники Найджел Адамс и Надин Доррис также объявили об уходе из британского парламента.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в 2022 году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
В настоящий момент по делу Джонсона ведется расследование, после того как в полицию поступили новые сведения о нарушении им антиковидных ограничений. В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что это было сделано непреднамеренно.
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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