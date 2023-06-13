https://ria.ru/20230613/borodin-1877776381.html

Алексей Бородин: это счастье – встретить своего автора, близкого по духу

Алексей Бородин: это счастье – встретить своего автора, близкого по духу - РИА Новости, 13.06.2023

Алексей Бородин: это счастье – встретить своего автора, близкого по духу

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) крупнейший российский режиссер Алексей Бородин представляет 16 июня премьеру... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:45

2023-06-13T12:45

2023-06-13T15:11

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Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) крупнейший российский режиссер Алексей Бородин представляет 16 июня премьеру спектакля "Леопольдштадт" по пьесе всемирно известного английского драматурга Тома Стоппарда в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес". В преддверии премьеры Бородин дал интервью РИА Новости, в котором поведал о творческом содружестве с драматургом, третью пьесу которого он представляет российскому зрителю, поделился мнением о творчестве Стоппарда, а также рассказал о том, чем заинтересовала его новая работа драматурга и насколько она актуальна сегодня. Беседовала Наталия Курова.– Алексей Владимирович, в вашем театре уже поставлены три пьесы Тома Стоппарда: "Рок-н-ролл", трилогия "Берег утопии", "Проблема", и вот теперь вы представляете новую пьесу известного английского драматурга "Леопольдштадт". Причем, свои пьесы Стоппард сам присылает вам для постановки. Это необычная для российского театра и российского режиссера история.– Когда Стоппард только написал свою новую пьесу "Леопольдштадт", и еще не было премьеры в Лондоне, он сразу прислал ее мне. Это, конечно, приятно очень. Я прочел ее еще в английском варианте, и она сразу произвела на меня огромное впечатление. Русский вариант создал Аркадий Островский, который переводил все его пьесы.– Сегодня, наверное, РАМТ – единственный в России театр с таким обширным стоппардовским репертуаром?– Это на самом деле счастье – встретить своего автора, близкого тебе по духу, по мировоззрению. И у нас с Томом Стоппардом в целом сложились теплые дружеские отношения. И, конечно, это цементирует наше с ним сотворчество.– Стоппард приезжал и на репетиции, и на премьеры – я имею ввиду "Берег утопии" и "Проблему". Он делал какие-то свои замечания, давал советы, рекомендации. Вы много с ним беседовали?– Он приезжает на репетиции всегда. Потому что он очень любит артистов и театр. На репетиции, как правило, он сидит, смотрит, два-три слова скажет и не более того. Но иногда наши встречи оборачивалось долгим разговором, который всегда очень интересен с точки зрения театра как такового, который он знает абсолютно досконально. Все наши беседы с ним содержательные.– Как бы вы определили главную черту Стоппарда?– Начнем с того, что ему все интересно. Например, ему за трилогию "Берег утопии" в Японии дали орден. И он решил, что не полетит из Лондона в Токио, как бы сделали многие, а долетит до Москвы, потом сядет на поезд до Владивостока, чтобы посмотреть нашу прекрасную страну, а уже из Владивостока полетит в Японию. Для всех это было непонятно и удивительно. Как решил, так и сделал, я проводил его на обычный поезд, и он отправился в путешествие по России.Казалось бы, почему английский драматург такого уровня должен сидеть пять лет в Лондонской библиотеке и практически прочитать все труды русских интеллектуалов ХХ века? А ему это было очень интересно. Он говорил, каким потрясающим мыслителем он считает Герцена, как ему интересен Белинский. И поразительно, что частная история про русских людей, описанная в пьесе "Берег утопии", и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Токио зрителями воспринималась с огромным интересом.– Пьесы Стоппарда идут по всему миру. В чем, по-вашему, секрет успеха драматурга?– Стоппард, конечно, великий мастер, потому что он умеет так построить материал, что все о чем он хочет рассказать, оказывается потрясающе интересным. Но при этом у него, я бы сказал, такое требовательное отношение к зрителю, потому что он ничего не разобъясняет. "Берег" – это русская тема, 35 лет ХIХ века, "Рок-н-ролл" – тема чешская, о всех тех проблемах, которые там были в то время (1968-90 годы), а "Проблема" – это вообще история научного поиска современных ученых (причем, российские крупные ученые, которые смотрели этот спектакль, просто были поражены, как Стоппард точно все знает)…Если на афише стоит имя Стоппарада – это значит знак качества, это значит аншлаг… Помимо создания темы, которая обязательно его волнует эмоционально и интеллектуально, он умеет воплотить это так, что это становится театральными сюрпризом.– А что должен сделать режиссер, чтобы эти темы, которые вряд ли знакомы зрителю, стали понятны и интересны?– Задача режиссера – погрузить все это в динамику жизни, наполнить энергией жизни. И тогда к зрителю, на которого обрушивает то, что ему совершенно неведомо, сквозь эти исторические, научные и другие темы, приходят человеческие отношения…– Как бы вы определили главную тему творчества Тома Стоппарда?– Какая бы не была проблема, главная тема его творчества, мне кажется, всегда – это "человек и утопия". Недаром его пьеса называлась "Берег утопии" – интереснейший материал о том, как мечтали люди о том, что никогда не осуществится. И вместе с тем, очень важно для всех нас понимать: мы должны мечтать. Проходя через трудности, потери, трагедии, человек остается человеком и продолжает жить и мечтать….– Алексей Владимирович, сегодня вряд ли удастся Стоппарду приехать в Москву к вам на репетиции и на премьеру. Но вы с ним общаетесь по телефону или переписываетесь?– Мы все время в контакте, в течение всего этого времени работы над пьесой мы переписываемся. Стоппард очень хочет, чтобы премьера новой его пьесы состоялась у нас, в России, он всей душой этого хочет. Но приехать сегодня довольно сложно. Вопреки сегодняшней ситуации, когда пытаются разрушить культурные связи, отменить русскую культуру, он хочет, чтобы пьеса шла у нас. А запретить русскую культуру, как и культуру любого другого народа невозможно. От этих попыток мир только пострадает, обеднеет.– Какие сложности театр испытывает сегодня в связи с этими попытками Запада?– Ну, конечно, прежде всего, и это повсеместно, права на постановку пьесы зарубежного автора получить сегодня практически невозможно. И даже с теми пьесами, которые у нас идут, мы испытываем трудности. Потому что приходится вести бесконечные переписки с авторами с просьбой подтвердить право. А если они отказываются, приходится как-то решать эту проблему. Иногда удается, а иногда – нет.Конечно, то, что с передовыми авторами, которые нам интересны, и с которыми мы хотели сотрудничать, сегодня контакт закрыт – это, я считаю, чрезвычайно неправильно.– Существуют ли ограничения по срокам жизни спектакля в театре? Все ли спектакли по пьесам Стоппарда идут сегодня у вас?– Уже не идет "Рок-эн-ролл", этот спектакль был поставлен Адольфом Шапиро очень давно. Не идет и "Берег утопии". Но он шел 10 лет, это предел для спектакля вообще. "Проблема" остается в репертуаре и теперь добавится "Леопольштадт".– Теперь давайте более подробно и поговорим о предстоящей премьере, о пьесе "Леопольдштадт", которую сам автор называет автобиографической. Она основана на истории его семьи, которая вынуждена была перед войной бежать из Чехии, где они жили, но спастись в эту страшное время удалось лишь немногим из этой большой семьи…– Да, казалось, что уже более англичанина, чем Том Стоппард, трудно представить. Но на самом деле он из семьи чешских евреев, которые, конечно, очень пострадали во время войны. В пьесе есть сцена, когда один человек приезжает в Вену из Англии, он ничего не знает о своих корнях, вырос и воспитан в Англии, куда его привезли еще ребенком. Это, наверное, сам Том Стоппард. Но я бы не назвал пьесу автобиографической."Леопольдштадт" – это история большой семьи Германа Мерца, преуспевающего фабриканта, которая живет в Вене. За несколько дней до начала ХХ века эта большая семья отмечает Рождество, они полны надежд и уверенности в будущем, а в результате все оборачивается трагически. Все оказывается утопией. Это слово главное. История, рассказанная Стоппардом, жесткая. Но она сделана как всегда в его особенной манере – всегда в драматических и трагических обстоятельствах у него присутствует ирония, которая усиливает драматизм. Это комедия, которая оборачивается трагедией.– А как вы определи жанр вашего спектакля – это трагедия, драма, философское размышление?– Здесь все вместе – трагедия, драма, философское размышление. Стоппард создает симфоническое произведение. У него помимо личного, есть какой-то общий взгляд на жизнь человека, на его судьбу, его надежды, его утопии, на то, как он живет с этой утопией. Наша жизнь сама по себе трагична, она конечна. Но мы живем так, как будто все еще впереди. Это размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющимся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней. Стоппард поднимает проблемы общечеловеческие. Эта история и эта тема вне времени. В этом я вижу актуальность его пьесы, в этом интерес и сила его творчества.– Алексей Владимирович, вы не так давно потеряли вашего постоянного соавтора, главного художника театра Станислава Бенедиктова. Кто на этот раз занимался сценографическим решением спектакля?– Да, 50 лет мы работали вместе со Станиславом Бенедиктовым , начинали еще когда учились и так вместе шли по жизни. У нас творческие и человеческие отношения были неразрывны… Но в ноябре 2022 года его не стало. К счастью, задумали мы спектакль со Станиславом Бенедиктовичем вместе, его рисунки стоят у меня на столе, и это главный ориентир для нас в работе над спектаклем, макет которого начал складываться еще при его жизни. Я благодарен его другу Виктору Архипову, который сразу вызвался помочь нам. Вместе с ним сценографией занималась его ученица Лилия Баишева. Впервые я с огромным удовольствием сотрудничаю с художником по костюмам Марией Даниловой.– Кто играет главные роли в спектакле?– В этом спектакле заняты артисты РАМТа всех поколений – народные артисты России Евгений Редько и Лариса Гребенщикова, актеры Александр Гришин, Александр Доронин, Александр Девятьяров, который также создал музыку для спектакля, и другие наши замечательные артисты.– Алексей Владимирович, вы завершаете этой постановкой сезон?– Да, спектакль "Леопольдштадт" – последняя большая премьера сезона. Впереди гастроли театра в Йошкар-Оле. Двадцать пятого августа мы откроем новый сезон. О премьерах говорить еще рано. Но уже репетируются "Мизантроп", "Каштанка", спектакль "Здесь дом стоял", основанный на воспоминаниях наших артистов старшего поколения.– Ваша премьера "Леопольдштадт" состоится в рамках ХХIII Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".– Это не первое сотрудничество РАМТа с фестивалем – мы уже участвовали в программе этого форума в 2019 году спектаклем "Манюня" по прозе Наринэ Абгарян. И теперь наша новая встреча.

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Алёна Пава

интервью, россия, лондон, япония, алексей бородин, российский академический молодежный театр , культура, театр, театры