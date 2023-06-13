https://ria.ru/20230613/borisenko-1877785335.html

Георгий Борисенко: ждем президента Египта на саммите Россия – Африка

Георгий Борисенко: ждем президента Египта на саммите Россия – Африка - РИА Новости, 13.06.2023

Георгий Борисенко: ждем президента Египта на саммите Россия – Африка

Россия и Египет в текущем году отмечают 80 лет с момента установления дипломатических отношений. Развитие отношений двух государств по целому ряду направлений... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:30

2023-06-13T15:30

2023-06-13T15:31

интервью

египет

россия

георгий борисенко

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Россия и Египет в текущем году отмечают 80 лет с момента установления дипломатических отношений. Развитие отношений двух государств по целому ряду направлений неоднократно называли стратегическими. Посол России в Каире Георгий Борисенко рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о росте поставок зерна в Египет вопреки западным странам, увеличении активности российских частных предпринимателей, о том, какова значимость Египта в Африке и Арабском мире, а также отметил, что в Санкт-Петербурге ждут визита президента Абдель Фаттаха Ас-Сисис на саммите Россия-Африка.– Как развиваются отношения между Каиром и Москвой, особенно в свете давления Запада на Египет?– Наши страны традиционно связывают прочные узы дружбы на государственном и общественном уровнях. Двустороннее взаимодействие имеет характер стратегического партнерства, что зафиксировано в соответствующем договоре, действующем с января 2021 года. Сотрудничество является комплексным, охватывая политическую, экономическую, военную, культурную, научную и другие сферы.В этом году – 26 августа – исполняется 80 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Президенты России и Египта в ходе очередного телефонного разговора 9 марта поздравили друг друга с этой круглой датой, которую мы уже начали отмечать серией мероприятий.Что касается двусторонних контактов, то наблюдаем их высокую динамику. С удовольствием ждем египетского президента Абдельфаттаха Ас-Сиси в нашей стране в составе группы африканских лидеров, которые хотят внести вклад в урегулирование украинского кризиса, а затем – на втором саммите Россия – Африка, который состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге.Египтяне стали одними из инициаторов формирования в Лиге арабских государств специальной комиссии по ситуации вокруг Украины, в рядах которой руководитель МИД АРЕ Самех Шукри в апреле 2022 года посетил Москву, где также состоялась его отдельная встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым. Затем – в июле – они провели обстоятельные переговоры в Каире, в сентябре плотно общались на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а 31 января 2023 года снова "сверили часы" в столице России, не говоря о регулярных телефонных разговорах.Регулярно проходят консультации между другими представителями министерств иностранных дел. Например, 15 мая заместитель главы российского МИД Сергей Васильевич Вершинин обсудил в Каире перспективы нашего взаимодействия в ООН со своим коллегой Ихабом Бадави.Делегация Египта во главе с заместителем Министра обороны в августе 2022 года участвовала в форуме "Армия – 2022" и должна прибыть на аналогичное мероприятие в этом году. В декабре прошли очередные совместные учения кораблей военно-морских флотов двух стран в Средиземном море.Большой вклад в развитие двустороннего экономического взаимодействия внесло состоявшееся 18-20 марта в Каире 14-е заседание Совместной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее возглавляют заместитель председателя правительства России Денис Валентинович Мантуров и министр торговли и промышленности АРЕ Ахмед Самир.Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24-25 мая посетил Каир с очень плодотворным рабочим визитом. В свою очередь министр нефти и минеральных ресурсов АРЕ Тарек Эль-Молла 4-6 июня провел переговоры в Москве.Многое вместе делается в гуманитарной сфере. В настоящее время в России проходят обучение около 16 тысяч египетских студентов, а некоторые наши высшие учебные заведения готовятся открыть филиалы в Египте. Направления подготовки самые разнообразные – от медицины до мирного атома. Крепнут связи по религиозной линии, в том числе в связи с созданием Русской Православной церковью Патриаршего экзархата Африки.Что касается давления коллективного Запада на Египет из-за его дружбы с Россией, то нам, конечно, известно о шантаже, которому он подвергается. Достаточно вспомнить трагикомичное поведение послов западных стран в июле прошлого года, когда они требовали от египтян и базирующейся в Каире Лиги арабских государств (ЛАГ) отменить визит нашего министра иностранных дел. Из этого ничего не вышло. АРЕ, как и ЛАГ, твердо придерживается сбалансированного подхода к событиям, происходящим сегодня в мире, стараясь выстраивать ровные отношения со всеми ведущими международными игроками, в том числе демонстрируя настрой на плотное взаимодействие с нами.– Вы ранее уже говорили, что объем российского экспорта в Египет составил пять миллиардов долларов США, тогда как импорт – один миллиард долларов. Ожидается ли увеличение этих показателей? Будут ли инвесторы увеличивать свое присутствие в Египте, особенно после заявления премьер-министра АРЕ Мадбули об упрощении процедур и возможности приобретения иностранцами собственности?– Естественно, наши частные предприниматели сами определяются в своих предпочтениях. Однако в АРЕ работают уже 470 отечественных компаний, чьи капиталовложения превышают восемь миллиардов долларов. Отмечаем неуклонный рост присутствия нашего бизнеса, в том числе после разрыва связей с западными партнерами. Полагаем, что меры местных властей по созданию благоприятного делового климата, включая возможность приобретения иностранцами собственности, дополнительно повысят такой интерес.Египет регулярно посещают бизнес-миссии из России – как региональные, так и отраслевые. Например, с начала года побывали делегации из Москвы, Севастополя, Мордовии, Самарской и Тюменской областей. Приезжали представители фирм, которые в разных частях нашей страны занимаются производством медицинского оборудования и специализируются на информационно-коммуникационных технологиях.Египет с его 105-миллионным населением имеет очень емкий рынок. В Африке по ВВП он уступает только Нигерии и ЮАР, но логистически более удобен. Тут реализуется огромное количество инфраструктурных проектов, включая строительство новой административной столицы к востоку от Каира, других современных городов, промышленных кластеров, железных дорог, автотрасс и портов. Это требует импорта товаров и технологий, многое из чего могут предложить российские компании, уже участвующие в египетских тендерах.– Каков сейчас объем поставок продукции АПК из России в Египет, в том числе по пшенице? Помешает ли торговле уход с российского рынка трех крупнейших мировых зерновых трейдеров?– С весны прошлого года для Египта, являющегося крупнейшим импортером пшеницы и некоторой другой продукции агропромышленного комплекса, проблема продовольственной безопасности встала особенно остро. Однако виной стала вовсе не наша специальная военная операция, как пытались представить США и иже с ними, поскольку она никак не сказалась на рекордном урожае зерновых в России, составившем в 2022 году 150 миллионов тонн, и работе российских портов. Именно Запад изо всех сил старался прервать доставку продовольствия от нас в другие страны, запретив своим судовладельцам участвовать в перевозках, страховым агентствам – их страховать, банкам – пропускать платежи. Этим вызвал долговременную панику на мировом рынке и рост цен, явно хотел спровоцировать голод.Тем не менее, Россия и Египет совместными усилиями смогли не только преодолеть трудности, созданные членами НАТО, но и увеличить масштабы торговли. Мы работаем напрямую, и западные посредники нам не нужны. Наша страна была и остается главным и надежным поставщиком продовольствия египетским друзьям. За текущий сельскохозяйственный год, который начался 1 июля 2022 года и завершится 30 июня, объем российской пшеницы, полученный ими, может значительно превысить восемь миллионов тонн, тогда как раньше обычно был на уровне шести миллионов тонн. Мы также полностью удовлетворяем заявки египтян по подсолнечному и соевому маслу.– Какие виды российского экспорта, помимо пшеницы, являются наиболее важными для Египта? Каких секторов они касаются?– Растет спрос на российские товары и технологии в области добычи нефти и газа, нефтехимии, транспортного машиностроения, металлургии, особенно цветной, древесины и деревообработки, сельскохозяйственной и дорожной техники. С учетом реализуемых в Египте инфраструктурных и промышленных проектов потребность в них будет только возрастать. Наблюдаем также существенный рост интереса со стороны египтян к нашей высокотехнологичной продукции и отечественным цифровым решениям.– Как продвигается проект создания Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, и может ли он быть затронут кризисом?– Власти АРЕ весьма заинтересованы в воплощении данного проекта. В марте подписан дополнительный протокол к прежнему соглашению о создании Российской промышленной зоны (РПЗ), уточняющий условия ее работы. Одно из ключевых добавлений – возможность реализации до 100% произведенной там продукции на египетском рынке, что должно увеличить привлекательность площадки РПЗ для наших частных производителей. Одновременно значительная часть товаров пойдет на экспорт с эмблемой "Сделано в Египте", как планировалось ранее, что очень важно для египтян, наряду с получением ими новых рабочих мест и современных технологий.РПЗ также поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского берега. Иначе говоря, наши заинтересованные компании смогут выбрать то место, которое им удобнее.После ратификации протокола парламентом АРЕ проект должен вступить в стадию практической реализации. В частности, можно будет приступить к возведению необходимой инфраструктуры. Это заводские цеха, склады, подъездные пути и тому подобное.Также хотел бы отметить, что на продвинутой стадии находятся переговоры по разработке соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Россия, и АРЕ о создании зоны свободной торговли. Ее появление откроет большие торговые выгоды как для стран-членов ЕАЭС, так и для Египта, традиционно являющегося для них воротами во всю Африку. Очередной – шестой – переговорный раунд запланирован на июль.– Не могли бы рассказать о проекте по производству 1000 российских вагонов для Египта, есть ли какие-либо изменения в связи с этим проектом?– Если быть точнее, речь идет о поставке 1300 пассажирских вагонов для египетских железных дорог, произведенных "Трансмашхолдингом". Несмотря на западные санкции, ему удалось полностью выполнить обязательства в рамках контракта. В 2020-2022 годах в Египет прибыла та половина подвижного состава, которая изготавливалась в Твери. Остальная продукция будет передана венгерскими партнерами, к сожалению, с задержкой (египтяне ждали ее к октябрю этого года), поскольку ЕС своими рестрикциями против нас значительно затруднил доставку комплектующих из России на завод в Венгрии.Между тем, "Трансмашхолдинг" дополнительно построит и оснастит в пригороде Каира предприятие для технического обслуживания всех поставляемых по данному контракту вагонов, которые здесь называют "русскими". Так что первоначальный проект получил продолжение, что свидетельствует о высоком уровне доверия властей Египта к нашей вагоностроительной компании.– Египет заявил о заинтересованности в присоединении к блоку БРИКС, а также к его "Новому банку развития". Как вы считаете, какую пользу принесет Египту вступление в БРИКС, и что делает Россия для содействия в этом направлении?– Россия сразу поддержала запрос Египта на вступление в БРИКС. Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения.Присоединение откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных механизмов расчетов, вместо ненадежных долларов, чем занимается БРИКС. Для самой этой группы Египет, который представляет одновременно Африку и арабское сообщество, является продолжателем древнейшей цивилизации и имеет очень молодое население, не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением.А в число пайщиков "Нового банка развития", входящего в структуру БРИКС, Египет при нашей активной поддержке принят еще в конце 2021 года. Процедурные формальности были завершены в 2022 году, и он уже имеет дополнительные возможности для финансирования своих инфраструктурных и других проектов в области устойчивого развития.– Сколько туристов из России в этом году готовится принять Египет? Насколько это будет больше, чем в прошлом году? Каковы скидки египетских отелей на летний сезон по сравнению с прошлыми ценами?– С февраля 2022 года Запад активно мешает приезду россиян в Египет с помощью рестрикций в отношении нашей авиационной отрасли. Однако нам удалось возобновить туристический поток, и сейчас сюда ежедневно прибывает до четырех тысяч российских граждан. Самолеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх летают из восьми городов России, которая в 2022 году заняла второе место по числу иностранных туристов в АРЕ с показателем около одного миллиона человек.Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока еще большой. Тем более что Египет – это не только отдых на курортах Красного и Средиземного морей. Это удивительные по красоте природные и исторические памятники, добрые приветливые люди, вкусная кухня и самобытная культура. Причем наслаждаться ярким солнцем, теплым морем и потрясающими достопримечательностями здесь можно круглый год.– Достаточно ли рейсов в Египет из России на сегодняшний день? Нет ли планов по их увеличению?– Если бы не враждебные действия США и их последователей, напридумывавших и продолжающих генерировать новые санкции против наших авиакомпаний и имеющихся у них самолетов западного производства, количество россиян, прилетающих в Египет, было бы гораздо выше, ведь полеты сюда могут выполняться из 55 отечественных аэропортов. Однако если в конце 2021 года из России прибывало по 50 воздушных судов в день, то сейчас около 20. Тем не менее, российские перевозчики и их египетские коллеги стараются нарастить число рейсов и расширить географию маршрутов, чтобы удовлетворить значительный спрос.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, египет, россия, георгий борисенко