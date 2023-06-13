По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики
Минтранс России: беспилотные грузовики "Камаз" запустят по трассе М-11 "Нева" 14 июня
© Фото : ПАО “КАМАЗ”Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО
© Фото : ПАО “КАМАЗ”
Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят 14 июня по трассе М-11 "Нева", они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в Минтрансе.
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"В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "КамАЗ" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение", - говорится в сообщении.
Отработка беспилотной доставки грузов проводится согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР). В ней говорится, что на трассе М-11 разрешено эксплуатировать беспилотные транспортные средства, которые прошли проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" на соответствие требованиям безопасности и которые МВД зарегистрировало как беспилотные. Пока всем критериям соответствуют только "КамАЗы".
В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого отечественного разработчика – "Сберавтотех", чья техника также прошла сертификацию в НАМИ. Созданием аналогичных беспилотников занимаются ряд других компаний, которые пока не прошли сертификацию, уточнили в Минтрансе.
Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств.