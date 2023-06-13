https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877699014.html

По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики

По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики - РИА Новости, 13.06.2023

По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики

Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят 14 июня по трассе М-11 "Нева", они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:05

2023-06-13T00:05

2023-06-13T00:15

россия

санкт-петербург

москва

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят 14 июня по трассе М-11 "Нева", они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в Минтрансе."В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "КамАЗ" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение", - говорится в сообщении.Отработка беспилотной доставки грузов проводится согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР). В ней говорится, что на трассе М-11 разрешено эксплуатировать беспилотные транспортные средства, которые прошли проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" на соответствие требованиям безопасности и которые МВД зарегистрировало как беспилотные. Пока всем критериям соответствуют только "КамАЗы".В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого отечественного разработчика – "Сберавтотех", чья техника также прошла сертификацию в НАМИ. Созданием аналогичных беспилотников занимаются ряд других компаний, которые пока не прошли сертификацию, уточнили в Минтрансе.Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств.

https://ria.ru/20230611/bpla-1877461957.html

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россия, санкт-петербург, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", экономика