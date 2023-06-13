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По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики - РИА Новости, 13.06.2023
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00:05 13.06.2023 (обновлено: 00:15 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877699014.html
По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики
По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики - РИА Новости, 13.06.2023
По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики
Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят 14 июня по трассе М-11 "Нева", они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:05
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россия
санкт-петербург
москва
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят 14 июня по трассе М-11 "Нева", они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в Минтрансе.&quot;В рамках проекта &quot;Беспилотные логистические коридоры&quot; 14 июня беспилотные грузовики &quot;КамАЗ&quot; повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, &quot;Газпромнефть-Снабжение&quot;, - говорится в сообщении.Отработка беспилотной доставки грузов проводится согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР). В ней говорится, что на трассе М-11 разрешено эксплуатировать беспилотные транспортные средства, которые прошли проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" на соответствие требованиям безопасности и которые МВД зарегистрировало как беспилотные. Пока всем критериям соответствуют только "КамАЗы".В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого отечественного разработчика – "Сберавтотех", чья техника также прошла сертификацию в НАМИ. Созданием аналогичных беспилотников занимаются ряд других компаний, которые пока не прошли сертификацию, уточнили в Минтрансе.Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств.
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россия, санкт-петербург, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", экономика
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Экономика
По трассе М-11 "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики

Минтранс России: беспилотные грузовики "Камаз" запустят по трассе М-11 "Нева" 14 июня

© Фото : ПАО “КАМАЗ”Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО
Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : ПАО “КАМАЗ”
Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят 14 июня по трассе М-11 "Нева", они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в Минтрансе.
«

"В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "КамАЗ" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение", - говорится в сообщении.

Отработка беспилотной доставки грузов проводится согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР). В ней говорится, что на трассе М-11 разрешено эксплуатировать беспилотные транспортные средства, которые прошли проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" на соответствие требованиям безопасности и которые МВД зарегистрировало как беспилотные. Пока всем критериям соответствуют только "КамАЗы".
В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого отечественного разработчика – "Сберавтотех", чья техника также прошла сертификацию в НАМИ. Созданием аналогичных беспилотников занимаются ряд других компаний, которые пока не прошли сертификацию, уточнили в Минтрансе.
Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств.
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