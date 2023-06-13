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Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует - РИА Новости, 13.06.2023
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13:25 13.06.2023 (обновлено: 13:48 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/belorussiya-1877786795.html
Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует
Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших оппозиционеров, у которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:25
2023-06-13T13:48
в мире
белоруссия
александр лукашенко
павел латушко
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших оппозиционеров, у которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий на территории республики. "Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лохушек" (так Лукашенко называет одного из оппозиционных лидеров Павла Латушко – ред.) и прочих - там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли. И это они виноваты больше всего", - цитирует Лукашенко пресс-служба. Глава белорусского государства напомнил, что в так называемом "полку Калиновского" (воюющем на Украине против России формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) состоит не более двухсот человек, при этом у них очень много погибших. "Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади"", - отметил Лукашенко. "Эти организаторы типа "лохушек-тихушек" деньги миллионами получают, мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают, а этих дураков - кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Кто больше всего виноват? Эти мерзавцы. Но и этим прощения не будет, потому что у них кровь на руках. За это они будут отвечать", - подчеркнул президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, павел латушко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Павел Латушко
Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует

Лукашенко заявил, что не помилует оппозиционеров, у которых кровь на руках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших оппозиционеров, у которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий на территории республики.
"Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лохушек" (так Лукашенко называет одного из оппозиционных лидеров Павла Латушко – ред.) и прочих - там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли. И это они виноваты больше всего", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Глава белорусского государства напомнил, что в так называемом "полку Калиновского" (воюющем на Украине против России формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) состоит не более двухсот человек, при этом у них очень много погибших. "Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади"", - отметил Лукашенко.
"Эти организаторы типа "лохушек-тихушек" деньги миллионами получают, мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают, а этих дураков - кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Кто больше всего виноват? Эти мерзавцы. Но и этим прощения не будет, потому что у них кровь на руках. За это они будут отвечать", - подчеркнул президент Белоруссии.
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