Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует
Лукашенко заявил, что не помилует оппозиционеров, у которых кровь на руках
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших оппозиционеров, у которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий на территории республики.
"Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лохушек" (так Лукашенко называет одного из оппозиционных лидеров Павла Латушко – ред.) и прочих - там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли. И это они виноваты больше всего", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Глава белорусского государства напомнил, что в так называемом "полку Калиновского" (воюющем на Украине против России формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) состоит не более двухсот человек, при этом у них очень много погибших. "Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади"", - отметил Лукашенко.
"Эти организаторы типа "лохушек-тихушек" деньги миллионами получают, мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают, а этих дураков - кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Кто больше всего виноват? Эти мерзавцы. Но и этим прощения не будет, потому что у них кровь на руках. За это они будут отвечать", - подчеркнул президент Белоруссии.