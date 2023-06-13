https://ria.ru/20230613/belorussiya-1877786795.html

Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует

Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших оппозиционеров, у которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:25

2023-06-13T13:25

2023-06-13T13:48

в мире

белоруссия

александр лукашенко

павел латушко

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших оппозиционеров, у которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий на территории республики. "Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лохушек" (так Лукашенко называет одного из оппозиционных лидеров Павла Латушко – ред.) и прочих - там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли. И это они виноваты больше всего", - цитирует Лукашенко пресс-служба. Глава белорусского государства напомнил, что в так называемом "полку Калиновского" (воюющем на Украине против России формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) состоит не более двухсот человек, при этом у них очень много погибших. "Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить". А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади"", - отметил Лукашенко. "Эти организаторы типа "лохушек-тихушек" деньги миллионами получают, мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают, а этих дураков - кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Кто больше всего виноват? Эти мерзавцы. Но и этим прощения не будет, потому что у них кровь на руках. За это они будут отвечать", - подчеркнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, павел латушко