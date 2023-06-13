https://ria.ru/20230613/baykal-1877795332.html

На Байкале сотрудники заповедника сделали фото дрейфующих на льдинах нерп

На Байкале сотрудники заповедника сделали фото дрейфующих на льдинах нерп - РИА Новости, 13.06.2023

На Байкале сотрудники заповедника сделали фото дрейфующих на льдинах нерп

Сотрудники Баргузинского заповедника сделали фотографии массового дрейфа байкальской нерпы на тающих торосах, сообщается в соцсетях ФГБУ "Заповедное... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:28

2023-06-13T18:28

2023-06-13T18:28

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники Баргузинского заповедника сделали фотографии массового дрейфа байкальской нерпы на тающих торосах, сообщается в соцсетях ФГБУ "Заповедное Подлеморье", в который входит Баргузинский и Фролихинский заказники, а также Забайкальский нацпарк."На льдах не протолкнуться от пассажиров. Байкальская нерпа в восторге. Есть возможность безмятежно лежать на льдах, подставляя лоснящиеся бока под теплые лучи солнца, давая возможность успешно завершиться процессу линьки", — написал участковый государственный инспектор Юрий Гороховский.Животных тысячи, и видимо, значительная их часть пустилась в путешествие по Байкалу на юг, в сторону архипелага Ушканьи острова, где нерпы обитают летом.Путешествие комфортное, отмечает инспектор. "Захотелось есть — свалился в воду, пособирал бычков длиннокрылок и желтокрылок. Благо льды плывут далеко от берега и над большими глубинами, где этих рыбок очень много. Потом — обратно на свои "шезлонги", — отмечает он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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