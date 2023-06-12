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ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища, сообщило МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2023
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02:06 12.06.2023 (обновлено: 09:24 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/zaes-1877582444.html
ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища, сообщило МАГАТЭ
ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища, сообщило МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2023
ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища, сообщило МАГАТЭ
Запорожская АЭС (ЗАЭС) до сих пор может продолжать забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T02:06
2023-06-12T09:24
россия
киев
новая каховка
рафаэль гросси
дмитрий песков
магатэ
следственный комитет россии (ск рф)
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) до сих пор может продолжать забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."При текущей высоте водохранилища в районе Запорожской ТЭС (ЗТЭС) водяные насосы продолжают работать", — отметили в агентстве.При этом сейчас они не работают постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле АЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения на несколько месяцев.По данным агентства, уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС понизился с 17 до 11,27 метра. При этом он продолжает падать, из-за чего разница по сравнению со всеми остальными районами водохранилища может достигнуть двух метров.Эксперты МАГАТЭ заявили, что смогут точно узнать о причинах расхождения в уровнях воды только в случае получения доступа к ТЭС.Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что эта ТЭС играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной станции, находящейся неподалеку. В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более семи тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
https://ria.ru/20230611/zaes-1877515982.html
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россия, киев, новая каховка, рафаэль гросси, дмитрий песков, магатэ, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Россия, Киев, Новая Каховка, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища, сообщило МАГАТЭ

МАГАТЭ: Запорожская АЭС продолжает забирать воду из Каховского водохранилища

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище
Вид на Каховское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Вид на Каховское водохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) до сих пор может продолжать забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«
"При текущей высоте водохранилища в районе Запорожской ТЭС (ЗТЭС) водяные насосы продолжают работать", — отметили в агентстве.
При этом сейчас они не работают постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле АЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения на несколько месяцев.
По данным агентства, уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС понизился с 17 до 11,27 метра. При этом он продолжает падать, из-за чего разница по сравнению со всеми остальными районами водохранилища может достигнуть двух метров.
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В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более семи тысяч человек.
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Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
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