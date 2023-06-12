https://ria.ru/20230612/yunesko-1877598459.html
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира" - РИА Новости, 12.06.2023
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"
Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:37
2023-06-12T09:37
2023-06-12T09:37
культура
узбекистан
бухара
центральная азия
юнеско
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн – РИА Новости. Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" Анваржон Алиев. "Архивный фонд "Канцелярия кушбеги (министра – ред.) эмира Бухарского" включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира", - сказал Алиев в ходе онлайн-брифинга. По его словам, документы канцелярии хранятся в Национальном архиве Узбекистана и являются собранием документов на нескольких языках - арабском, персидском, русском и турецком. Большая часть документов была подписана правившими эмирами Бухары, а также особо уполномоченными должностными лицами - шейх-уль-исламами (высшие должностные лица по вопросам ислама), муфтиями, судьями, начальниками стражи и караула, добавил Алиев. Бухарский эмират – государство, существовавшее с середины XVIII века до 20-х годов XX века в Центральной Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
https://ria.ru/20221130/chay-1835274196.html
https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html
узбекистан
бухара
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, бухара, центральная азия, юнеско, культура
Культура, Узбекистан, Бухара, Центральная Азия, ЮНЕСКО, Культура
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"
Архивный фонд "Канцелярия кушбеги эмира Бухарского" включили в список ЮНЕСКО "Память мира"