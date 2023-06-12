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Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира" - РИА Новости, 12.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:37 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/yunesko-1877598459.html
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира" - РИА Новости, 12.06.2023
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"
Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:37
2023-06-12T09:37
культура
узбекистан
бухара
центральная азия
юнеско
культура
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ТАШКЕНТ, 12 июн – РИА Новости. Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" Анваржон Алиев. "Архивный фонд "Канцелярия кушбеги (министра – ред.) эмира Бухарского" включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира", - сказал Алиев в ходе онлайн-брифинга. По его словам, документы канцелярии хранятся в Национальном архиве Узбекистана и являются собранием документов на нескольких языках - арабском, персидском, русском и турецком. Большая часть документов была подписана правившими эмирами Бухары, а также особо уполномоченными должностными лицами - шейх-уль-исламами (высшие должностные лица по вопросам ислама), муфтиями, судьями, начальниками стражи и караула, добавил Алиев. Бухарский эмират – государство, существовавшее с середины XVIII века до 20-х годов XX века в Центральной Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
https://ria.ru/20221130/chay-1835274196.html
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узбекистан, бухара, центральная азия, юнеско, культура
Культура, Узбекистан, Бухара, Центральная Азия, ЮНЕСКО, Культура
Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"

Архивный фонд "Канцелярия кушбеги эмира Бухарского" включили в список ЮНЕСКО "Память мира"

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 12 июн – РИА Новости. Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" Анваржон Алиев.
"Архивный фонд "Канцелярия кушбеги (министра – ред.) эмира Бухарского" включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира", - сказал Алиев в ходе онлайн-брифинга.
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По его словам, документы канцелярии хранятся в Национальном архиве Узбекистана и являются собранием документов на нескольких языках - арабском, персидском, русском и турецком.
Большая часть документов была подписана правившими эмирами Бухары, а также особо уполномоченными должностными лицами - шейх-уль-исламами (высшие должностные лица по вопросам ислама), муфтиями, судьями, начальниками стражи и караула, добавил Алиев.
Бухарский эмират – государство, существовавшее с середины XVIII века до 20-х годов XX века в Центральной Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
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