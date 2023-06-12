https://ria.ru/20230612/yunesko-1877598459.html

Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"

Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира" - РИА Новости, 12.06.2023

Архив эмира Бухарского включили в список ЮНЕСКО "Память мира"

Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:37

2023-06-12T09:37

2023-06-12T09:37

культура

узбекистан

бухара

центральная азия

юнеско

культура

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ТАШКЕНТ, 12 июн – РИА Новости. Архив канцелярии эмира Бухарского включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира" (Memory of the World), сообщил глава информационной службы агентства "Узархив" Анваржон Алиев. "Архивный фонд "Канцелярия кушбеги (министра – ред.) эмира Бухарского" включен в список программы ЮНЕСКО "Память мира", - сказал Алиев в ходе онлайн-брифинга. По его словам, документы канцелярии хранятся в Национальном архиве Узбекистана и являются собранием документов на нескольких языках - арабском, персидском, русском и турецком. Большая часть документов была подписана правившими эмирами Бухары, а также особо уполномоченными должностными лицами - шейх-уль-исламами (высшие должностные лица по вопросам ислама), муфтиями, судьями, начальниками стражи и караула, добавил Алиев. Бухарский эмират – государство, существовавшее с середины XVIII века до 20-х годов XX века в Центральной Азии на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

https://ria.ru/20221130/chay-1835274196.html

https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html

узбекистан

бухара

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, бухара, центральная азия, юнеско, культура