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Встреча делегаций Турции, Швеции, Финляндии и НАТО пройдет в Анкаре

Встреча делегаций Турции, Швеции, Финляндии и НАТО пройдет в Анкаре - РИА Новости, 12.06.2023

Встреча делегаций Турции, Швеции, Финляндии и НАТО пройдет в Анкаре

Встреча делегаций Турции, Финляндии, Швеции и НАТО состоится 14 июня в Анкаре, сообщила администрация президента Турции. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:10

2023-06-12T23:10

2023-06-12T23:10

в мире

швеция

финляндия

турция

йенс столтенберг

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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Встреча делегаций Турции, Финляндии, Швеции и НАТО состоится 14 июня в Анкаре, сообщила администрация президента Турции. "Четвертое заседание постоянного совместного механизма, созданного в соответствии с трехсторонним соглашением, проведет посол Акиф Чагатай Кылыч, главный советник Президента Республики, в президентском комплексе в среду, 14 июня 2023 года, в 09:00. Во встрече примут участие глава кабинета генсека НАТО Стиан Йенссен в качестве главы делегации НАТО, посол Ян Кнутссон, государственный секретарь Министерства иностранных дел Швеции в качестве главы шведской делегации и Юкка Саловаара, постоянный государственный секретарь Министерства иностранных дел Финляндии в качестве главы финской делегации", - говорится в сообщении. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня прошлого года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля этого года. Турция сначала блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и отменой ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. При этом в НАТО рассчитывают, что прошедшие в Турции выборы позволят ускорить процесс ратификации членства Швеции. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230405/nato-1863086852.html

https://ria.ru/20230201/religiya-1849086357.html

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финляндия

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в мире, швеция, финляндия, турция, йенс столтенберг, нато