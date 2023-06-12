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Байден перенес встречу со Столтенбергом
Байден перенес встречу со Столтенбергом - РИА Новости, 12.06.2023
Байден перенес встречу со Столтенбергом
Запланированная на понедельник в Вашингтоне встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перенесена на 13 июня на фоне... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:47
2023-06-12T19:47
2023-06-12T19:47
в мире
йенс столтенберг
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Запланированная на понедельник в Вашингтоне встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перенесена на 13 июня на фоне внеплановой стоматологической операции у американского лидера, сообщил пул Белого дома. Как стало известно ранее, в понедельник утром глава государства пожаловался на зубную боль. Впоследствии рентген показал, что проблема заключается в корневом канале нижнего правого премоляра, врачи провели лечебную процедуру, которую президент "перенес хорошо и без осложнений". Помимо встречи со Столтенбергом, также в Белом доме на сутки был перенесен прием для глав американских дипломатических миссий. Официально администрация США не указала причины переноса этих мероприятий.
https://ria.ru/20230506/bayden-1870238605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, джо байден, нато, сша
В мире, Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО, США
Байден перенес встречу со Столтенбергом
Байден перенес запланированную на понедельник встречу со Столтенбергом на 13 июня
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Запланированная на понедельник в Вашингтоне встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перенесена на 13 июня на фоне внеплановой стоматологической операции у американского лидера, сообщил пул Белого дома.
Как стало известно ранее, в понедельник утром глава государства пожаловался на зубную боль. Впоследствии рентген показал, что проблема заключается в корневом канале нижнего правого премоляра, врачи провели лечебную процедуру, которую президент "перенес хорошо и без осложнений".
Помимо встречи со Столтенбергом
, также в Белом доме на сутки был перенесен прием для глав американских дипломатических миссий. Официально администрация США не указала причины переноса этих мероприятий.
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