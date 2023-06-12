https://ria.ru/20230612/vstrecha-1877683507.html

Байден перенес встречу со Столтенбергом

Байден перенес встречу со Столтенбергом - РИА Новости, 12.06.2023

Байден перенес встречу со Столтенбергом

Запланированная на понедельник в Вашингтоне встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перенесена на 13 июня на фоне... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:47

2023-06-12T19:47

2023-06-12T19:47

в мире

йенс столтенберг

джо байден

нато

сша

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Запланированная на понедельник в Вашингтоне встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перенесена на 13 июня на фоне внеплановой стоматологической операции у американского лидера, сообщил пул Белого дома. Как стало известно ранее, в понедельник утром глава государства пожаловался на зубную боль. Впоследствии рентген показал, что проблема заключается в корневом канале нижнего правого премоляра, врачи провели лечебную процедуру, которую президент "перенес хорошо и без осложнений". Помимо встречи со Столтенбергом, также в Белом доме на сутки был перенесен прием для глав американских дипломатических миссий. Официально администрация США не указала причины переноса этих мероприятий.

https://ria.ru/20230506/bayden-1870238605.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йенс столтенберг, джо байден, нато, сша