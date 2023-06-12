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Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2023
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18:23 12.06.2023
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Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области
Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2023
Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области
Питьевая вода в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС соответствует нормам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:23
2023-06-12T18:23
херсонская область
россия
республика крым
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Питьевая вода в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС соответствует нормам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. С 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений, уточнили в пресс-службе. "Питьевая вода соответствует нормативным показателям. По результатам исследований негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается", - говорится в сообщении. Продолжается также вакцинация населения от инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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херсонская область , россия, республика крым, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Херсонская область , Россия, Республика Крым, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области

Роспотребнадзор не нашел отклонений от нормы качества питьевой воды в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Питьевая вода в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС соответствует нормам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
С 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений, уточнили в пресс-службе.
«
"Питьевая вода соответствует нормативным показателям. По результатам исследований негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается", - говорится в сообщении.
Продолжается также вакцинация населения от инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве.
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Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьРоссияРеспублика КрымВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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