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ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 12.06.2023 (обновлено: 14:08 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/udar-1877630455.html
ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ
ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ
Российские военные ночью нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:37
2023-06-12T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны."Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ в ДНР.Также в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов.Помимо этого, в Днепропетровской области российские военные поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.Средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" и восемь БПЛА.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230609/udar-1877222019.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли высокоточным оружием удар по местам дислокации резервов ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.
Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ в ДНР.
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Также в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов.
Помимо этого, в Днепропетровской области российские военные поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.
Средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" и восемь БПЛА.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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