https://ria.ru/20230612/udar-1877630455.html

ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ

ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023

ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

2023-06-12T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны."Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ в ДНР.Также в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов.Помимо этого, в Днепропетровской области российские военные поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.Средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" и восемь БПЛА.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230609/udar-1877222019.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины