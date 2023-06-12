ВС России нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли высокоточным оружием удар по местам дислокации резервов ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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"Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.
Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ в ДНР.
Также в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов.
Помимо этого, в Днепропетровской области российские военные поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.
Средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" и восемь БПЛА.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.