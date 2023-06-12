https://ria.ru/20230612/ucheniya-1877588346.html

Политологи назвали крупные учения НАТО Air Defender сигналом для России

Политологи назвали крупные учения НАТО Air Defender сигналом для России - РИА Новости, 12.06.2023

Политологи назвали крупные учения НАТО Air Defender сигналом для России

Учения НАТО в Германии, которые стартуют в понедельник, — это самые крупные маневры военно-воздушных сил после окончания холодной войны, сдерживание России в... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T06:10

2023-06-12T06:10

2023-06-12T15:16

россия

финляндия

швеция

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

александр камкин

нато

российская академия наук

борис писториус

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Учения НАТО в Германии, которые стартуют в понедельник, — это самые крупные маневры военно-воздушных сил после окончания холодной войны, сдерживание России в условиях неопределенности украинского конфликта — их приоритетная цель, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Сообщалось, что в них примут участие десять тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что учения повлияют на авиасообщение.Командующий ВВС Германии Инго Герхартц утверждал, что на учениях не запланированы полеты вблизи Калининградской области, а сами маневры не являются провокацией против России.Демарш против РоссииСтарший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин считает учения НАТО сигналом России в условиях сохраняющегося конфликта на Украине."После окончания холодной войны это, наверное, самые крупные учения именно ВВС с развертыванием различных аэродромов страны и закрытием части воздушного пространства", — сказал он в комментарии РИА Новости.По его словам, по масштабам учения в разы превосходят все маневры, которые проводились в предыдущие годы, и "связаны с общим курсом на милитаризацию европейских государств в нынешних условиях"."Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России", — отметил Камкин.Учения, добавил он, — это также работа на внутреннюю аудиторию: попытка перевести жизнь европейских обществ в "режим новой нормальности".Действия НАТО при статье 5Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов также отметил масштабность учений, подчеркнув, что в них задействовано "беспрецедентно большое количество авиационной техники"."Речь идет об отработке возможных операций в рамках планирования с учетом сегодняшнего украинского кризиса и развития военно-политической обстановки в регионе", — сказал он.Кроме того, по словам Данилова, на этом этапе НАТО вносит коррективы в военно-политическое планирование, которые должны быть зафиксированы в решениях саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе."Ясно в этой связи, что сдерживание России со стороны НАТО является приоритетной целью военного и политического планирования альянса и <...> необходимо отрабатывать соответствующие сценарии в условиях неопределенного развития эскалации украинского конфликта", — подчеркнул эксперт.По его словам, главным направлением является отработка сценариев и действий альянса в рамках статьи 5 о взаимных гарантиях, согласно которой нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом."Второе, что важно иметь в виду, — вступление северных стран в НАТО: сейчас Финляндии, в перспективе — Швеции. Важно отработать слаживание, взаимодополняемость и взаимодействие вооруженных сил, включая, естественно, ВВС Финляндии и Швеции, которые, правда, и до этого участвовали в мероприятиях", — отметил Данилов.Укрепление северного фланга и "северное планирование" являются одной из задач этих учений, как и их включение в систему коллективной обороны НАТО, добавил эксперт.В то же время он подчеркнул, что учения ВВС предполагают не только задействование самолетов, но и проверку системы логистического обеспечения, а также отработку системы противоракетной и противовоздушной обороны — на этом тоже будет сделан акцент.

https://ria.ru/20230609/china-1877287657.html

https://ria.ru/20230608/odkb-1876991087.html

https://ria.ru/20230606/nato-1876490909.html

россия

финляндия

швеция

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россия, финляндия, швеция, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), александр камкин, нато, российская академия наук, борис писториус