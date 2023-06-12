https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:43

2023-06-12T13:43

2023-06-12T15:06

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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гай

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Помимо этого, в районе населенного пункта Великая Новоселка (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230612/vsu-1877641980.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230612/vsu-1877630276.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, гай, зрк с-300