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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 12.06.2023 (обновлено: 15:06 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:43
2023-06-12T15:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
гай
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Помимо этого, в районе населенного пункта Великая Новоселка (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230612/vsu-1877641980.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230612/vsu-1877630276.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, гай, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Гай, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Глубокого

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации
Выстрел 240-мм миномета 2С4 Тюльпан в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Кроме того, в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
Помимо этого, в районе населенного пункта Великая Новоселка (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.
В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьГайЗРК С-300
 
 
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