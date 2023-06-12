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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:43
2023-06-12T13:43
2023-06-12T15:06
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Помимо этого, в районе населенного пункта Великая Новоселка (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230612/vsu-1877641980.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, гай, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Гай, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Глубокого