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Raytheon планирует передать Украине пять ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.06.2023
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12:11 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/raytheon-1877617999.html
Raytheon планирует передать Украине пять ЗРК Patriot
Raytheon планирует передать Украине пять ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.06.2023
Raytheon планирует передать Украине пять ЗРК Patriot
Американская производитель вооружений Raytheon планирует передать Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2024 года, сообщает газета Wall... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:11
2023-06-12T12:11
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская производитель вооружений Raytheon планирует передать Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2024 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Грег Хайеса. По словам Хайеса, Raytheon, увеличит производство систем Patriot до 12 единиц в год и планирует передать Украине пять ЗРК к концу следующего года. "Мы были очень удивлены их эффективностью", - сказал глава компании о комплексах Patriot, которые, по его словам, вместе с другими системами ПВО перехватывает до 90% входящих угроз на Украине. Хайес утверждает, что Украина внесла изменения в программное обеспечение Patriot и теперь ЗРК способны отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее, чем те, для перехвата которых они были разработаны. Как отмечает газета, Украина имеет два полных комплекса Patriot, которые включают пусковую установку, радар и станцию управления. В середине мая в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через две недели, глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о поражении еще одного комплекса Patriot. Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230216/kitay-1852399789.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, сергей лавров, константин гаврилов, нато, raytheon
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Константин Гаврилов, НАТО, Raytheon
Raytheon планирует передать Украине пять ЗРК Patriot

Компания Raytheon планирует передать Украине пять ЗРК Patriot до конца 2024 года

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская производитель вооружений Raytheon планирует передать Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2024 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Грег Хайеса.
По словам Хайеса, Raytheon, увеличит производство систем Patriot до 12 единиц в год и планирует передать Украине пять ЗРК к концу следующего года.
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"Мы были очень удивлены их эффективностью", - сказал глава компании о комплексах Patriot, которые, по его словам, вместе с другими системами ПВО перехватывает до 90% входящих угроз на Украине. Хайес утверждает, что Украина внесла изменения в программное обеспечение Patriot и теперь ЗРК способны отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее, чем те, для перехвата которых они были разработаны.
Как отмечает газета, Украина имеет два полных комплекса Patriot, которые включают пусковую установку, радар и станцию управления.
В середине мая в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через две недели, глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о поражении еще одного комплекса Patriot.
Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ШойгуСергей ЛавровКонстантин ГавриловНАТОRaytheon
 
 
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