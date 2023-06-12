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ВСУ ведут обстрел затопленного херсонского села Корсунка - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877637267.html
ВСУ ведут обстрел затопленного херсонского села Корсунка
ВСУ ведут обстрел затопленного херсонского села Корсунка - РИА Новости, 12.06.2023
ВСУ ведут обстрел затопленного херсонского села Корсунка
Украинские войска ведут обстрел затопленного села Корсунка в Херсонской области, где продолжается эвакуация населения, сообщают местные власти. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:20
2023-06-12T14:20
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
киев
дмитрий песков
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел затопленного села Корсунка в Херсонской области, где продолжается эвакуация населения, сообщают местные власти. "В данный момент, в День России, боевики ВСУ обстреливают мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. Не успела сойти вода с улиц полностью затопленной Корсунки, как боевики ВСУ начали обстрел села, не давая возможности мирным жителям вернуться к своим домам", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа в телеграм-канале. Как сообщается, под обстрел попал центр села. "То, что не смыло водой, боевики пытаются уничтожить снарядами. Укровояки бьют по центру села, именно в момент эвакуации маломобильных людей", - сообщают власти. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230612/kherson-1877631396.html
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россия, херсонская область , киев, дмитрий песков, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Киев, Дмитрий Песков, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ВСУ ведут обстрел затопленного херсонского села Корсунка

Администрация Новокаховского округа: ВСУ обстреливают затопленное село Корсунка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел затопленного села Корсунка в Херсонской области, где продолжается эвакуация населения, сообщают местные власти.
"В данный момент, в День России, боевики ВСУ обстреливают мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. Не успела сойти вода с улиц полностью затопленной Корсунки, как боевики ВСУ начали обстрел села, не давая возможности мирным жителям вернуться к своим домам", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа в телеграм-канале.
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Как сообщается, под обстрел попал центр села.
«
"То, что не смыло водой, боевики пытаются уничтожить снарядами. Укровояки бьют по центру села, именно в момент эвакуации маломобильных людей", - сообщают власти.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьКиевДмитрий ПесковВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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