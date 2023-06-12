ВСУ ведут обстрел затопленного херсонского села Корсунка
Администрация Новокаховского округа: ВСУ обстреливают затопленное село Корсунка
Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел затопленного села Корсунка в Херсонской области, где продолжается эвакуация населения, сообщают местные власти.
"В данный момент, в День России, боевики ВСУ обстреливают мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. Не успела сойти вода с улиц полностью затопленной Корсунки, как боевики ВСУ начали обстрел села, не давая возможности мирным жителям вернуться к своим домам", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа в телеграм-канале.
Как сообщается, под обстрел попал центр села.
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"То, что не смыло водой, боевики пытаются уничтожить снарядами. Укровояки бьют по центру села, именно в момент эвакуации маломобильных людей", - сообщают власти.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.